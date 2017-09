Christian Marrugo: "La culpa es de los jugadores"

Google Plus

(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)

El Club Puebla sumó un descalabro más la noche de este miércoles luego de caer por la mínima diferencia ante León en el Estadio Cuauhtémoc. Al término del encuentro, Christian Marrugo fue de los jugadores que dio la cara para reconocer y lamentar el mal momento que atraviesa el equipo.

"Era una semana linda para poder sumar de a tres y poder llegar a 8 puntos, estábamos en casa, teníamos que hacernos respetar pero no se pudo, León jugó con nuestra desesperación, no tuvimos claridad, estuvimos imprecisos, tuvimos oportunidades claras para marcar y no pudimos".

Pese a las limitaciones con las que cuenta el plantel poblano, el atacante colombiano desligó de cualquier culpa de la crisis que atraviesa el equipo a la directiva y cuerpo técnico, asegurando que los únicos culpables son los jugadores.

"Yo confío en mis compañeros con los ojos cerrados, hoy se jugó mal pero seguimos generando oportunidades. Si necesitamos jugadores es cuestión de la directiva y del cuerpo técnico, nosotros como jugadores tenemos que responder dentro de la cancha y sacar esto adelante. La directiva y el cuerpo técnico nos dan todas las herramientas para mostrar un buen futbol dentro de la cancha pero si no sacamos los resultados es culpa de los jugadores".

Finalmente, Marrugo Rodríguez externó su sentir por la derrota al tiempo que reconoció que no tienen tiempo para lamentarse, pues el próximo fin de semana tendrán una revancha ante Toluca.

"Cada día tenemos que hacernos más fuerte, cada semana uno se va a casa preocupado porque no se sacan los resultados, en el Cuauhtémoc damos muchas ventajas, llevamos tres partidos donde no sacamos resultados positivos y nos duele. Uno no puede ni dormir por ese resultado pero al otro día nos levantamos para competir y trabajar porque esto es futbol y cada tres días tenemos revancha", finalizó.