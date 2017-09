Nicolás Sánchez" Estoy pudiendo mostrar el por qué me trajeron"

(Foto: Multimedios)

Terminó un pequeño período de descanso para el conjunto de Rayados y es momento de regresar a los entrenamientos. El cuadro albiazul ya inició su preparación para el encuentro ante los Rayos del Necaxa este próximo sábado en punto de las 19:00hrs, correspondiente a la octava fecha del Apertura 2017.

El zaguero sudamericano, Nicolás Sánchez, fue el encargado de hablar ante los medios de cara al compromiso donde Monterrey buscará mantener su liderato general y el invicto en el certamen.

“Son dos semanas de entrenamiento, se utilizó no para relajarnos pero sí para ganarnos un mini descanso por la seguidilla que veníamos teniendo y lo que se viene ahora. Esperemos que hayamos podido utilizarlo bien y que los que están en Selección también vuelvan sin problemas”, manifestó el zaguero con respecto a la pausa en la Liga por la Fecha FIFA.

“Todos estamos sintiendo lo mismo, hoy todo el equipo estamos en un nivel muy bueno en general, estamos pensando en lo que es mejor para el equipo y eso a la larga trae buenos resultados. Desde que comenzó la pretemporada venimos entrenando y haciendo todos las cosas de la misma manera y por eso conseguimos estos resultados”.

Sobre su desempeño que lo ha llevado a ganar la titularidad en los últimos encuentros de ‘La Pandilla’, Sánchez comentó lo siguiente: “Estoy pudiendo mostrar el por qué me trajeron, sí me siento bien, siento que estoy al mismo nivel del equipo, yo me siento de esa manera. Es la primera vez que salgo de mi país y quizás esos primeros seis meses me costó demostrarlo pero bueno hoy por suerte estoy en un buen momento y sigo trabajando”.

“Hoy cualquiera puede jugar ya sea en la Copa o en el torneo, me lo tomo con la misma seriedad. El que decide es el entrenador pero lo positivo es que todos estamos la orden de Antonio (Mohamed) a excepción de Stefan (Medina) por su lesión”, finalizó.