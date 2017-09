Miguel Herrera vio como un resultado justo el empate ante Tigres

(Foto: Hazel Gardel / VAVEL México)

América sigue sumando en el Apertura 2017 y llegó su quinto partido consecutivo sin conocer la derrota. Este pasado miércoles, las Águilas empataron 2-2 ante la escuadra de los Tigres en un muy buen encuentro disputado en la cancha del Estadio Azteca.

El timonel azulcrema, Miguel Herrera, en rueda de prensa manifestó su sentir tras el resultado ante el conjunto regiomontano: “Un partido difícil porque enfrentamos a un gran rival, al final pudimos haber dado la vuelta pero bueno, creo que el marcador es lo más justo por lo que se vio en el partido”.

Sobre el accionar que mostró su escuadra en contra del equipo de la Sultana del Norte, el ‘Piojo’ refirió: “Ahí vamos, cada día tratando de corregir más, teniendo gente importante. Tenemos que ir buscando que no se sobrecarguen de trabajo y de exceso de partidos”.

Herrera comentó que tanto Renato Ibarra como Oribe Peralta salieron de relevo por cansancio pero que no hay nada de gravedad en sus casos, sin embargo, sobre Pablo Aguilar dijo: “Le aprieta más el músculo, puede ser una contractura, esperaremos a ver cómo lo revisan los doctores y qué diagnóstico dan”.

“Acá no vamos a bajar los brazos nunca, podemos estar de repente con marcadores adversos pero este equipo no va a bajar los brazos. En la última jugada del partido pudimos haberle dado la vuelta, tuvimos la oportunidad pero eso es lo que me gusta y si se convierte en un ida y vuelta para buscar la victoria, me parece que el equipo lo hace bien”.

Finalmente el ‘Piojo’ dijo que se fue con cierta frustración de no haberse llevado la victoria pero contento por la respuesta que tuvo el cuadro azulcrema tras 25 minutos donde Tigres dominó y tomó la ventaja en el marcador.

América visitará la cancha del Estadio Morelos este sábado en punto de las 20:00hrs en lo que será un lleno asegurado para el choque entre dichos equipos.