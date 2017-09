Eduardo Coudet: "Se nos han escapado dos puntos"

Google Plus

(Foto: Julio C. Félix | VAVEL)

Xolos empató a un gol ante América en un trepidante partido en la frontera norte, lo que dejó con un sabor de boca amargo en el director técnico canino, Eduardo Coudet.

"Chacho" habló ante los medios en el Estadio Caliente, donde dijo que el club hizo un gran partido y fueron superiores al rival: "Nos quedamos con el sabor amargo que se nos han escapado dos puntos, pero el equipo sigue creciendo, sigue mejorando, obviamente ante un gran rival. Nos impusimos y lo vuelvo a decir, creo que perdimos dos puntos."

Sobre la mejora que ha mostrado el equipo tras un pésimo arranque de torneo, el técnico aseveró que siempre, en cada partido hay cosas por mejorar, incluso cuando ganan.

"Puedo hablar puntualmente del partido de hoy, creo que hicimos un gran juego, hicimos muchas situaciones, si no vi mal, el portero rival fue la figura del juego, y eso significa que hemos creado muchas situaciones."

También, el estratega aseguró que tratan de identificarse y que la gente se identifique con el equipo en su manera de jugar: "Seguramente hoy los espectadores se fueron contentos porque vieron un buen espectáculo y vieron un Xolos que fue a buscar, durante los 90 minutos, los tres puntos."

Ante los comentarios previos al partido, donde se decía que América era una regla para medir a Xolos, Coudet dijo que "falta mucho para decir que es un parámetro, porque pudimos haber tenido una mala noche y no hubiese sido determinante."

"Sí jugamos ante un gran rival y mostramos un gran futbol. Me parece que fuimos superiores y que merecíamos quedarnos con la victoria, me quedo con que siempre queremos seguir mejorando y que el equipo sigue creciendo, eso me deja muy contento."

Coudet habló acerca del plantel ante el partido de Copa el martes ante Monarcas, refiriéndose a que tienen jugadores muy buenos y lo confirmó al decir que los tres cambios del partido entraron muy bien.

"Necesitamos una competencia sana, que estén todos al parejo, ahora que tenemos el partido del martes vamos a ver quiénes son los que mejor están, quizás alguno tenga que repetir, quizás muchos no estén para ese partido", concluyó.