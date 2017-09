Previa Atlas - América: Partido crucial con bajas importantes

Google Plus

Llegamos a una de las partes trascendentales de la Copa MX donde aunque aún sean juegos de grupos, son de matar o morir para poder asegurar el boleto a octavos de final. El grupo tres es uno de los que más apretados lucía, pero antes de que se dispute esta fecha cinco, parece que Atlas y América podrán clasificar, aunque ninguno lo tiene seguro debido a que no todos los segundos lugares avanzan a la siguiente ronda.

El liderato puede ser un aliciente

Ante el pésimo momento que vive hoy por hoy Atlas, sumidos en una crisis en la pelea por el no descenso donde se ubica en la última posición. Deberán darle una gran importancia a la Copa MX para volver a jugar fase decisiva, después de hace mucho tiempo. La seriedad al juego se nota desde la convocatoria que manda el 'Profe' Cruz con varios jugadores titulares, podrán jugarle de tu a tu a las Águilas para que conserven el liderato del grupo.

Foto: Mediotiempo

Responder a pesar de las bajas

Las Águilas del América venía siendo uno de los equipos más sólidos y aunque cayeron el fin de semana pasado por primera vez desde finales de julio, su categoría de equipo grande y gran plantel siempre los hará peligrosos. Son más de cinco cambios de los jugadores habituales que están en el esquema que no serán de la partida debido a lesiones y llamados a selecciones.

Foto: Yess Peralta / VAVEL

¿Cómo llegan?

La mala racha parece no tener un fin para Atlas, el fin de semana perdieron (2-1) ante el Necaxa, partido donde ya no hubo temas de expulsiones o lesiones que mermaran a los Rojinegros y al equipo se le vio mal en todas las posiciones. Ya en el torneo de Copa, tiene dos jornadas que no juega, por lo que nos tenemos que remontar al 03 de agosto para su más reciente duelo, donde ganaron por la mínima al América. Encuentro que se vio superado el cuadro de Cruz, pero tuvieron la fortuna de encontrar el gol por medio de Jahir Barraza.

Foto: Leonardo Aguilar / VAVEL

Era un gran paso el que llevaban los azulcremas y que no perdían desde la primera jornada de Liga MX, pero tuvieron tropezón en el Morelos. No fue un mal desempeño, lo que pesó fueron las fallas de cara a portería de Silvio Romero y el penal al final de Ruidíaz sentenció el juego. Durante la Copa, ganaron angustiosamente (2-3) en casa de Potros en un juego donde remontaron una desventaja de dos goles en el primer lapso.

Foto: América Monumental

Jugadores a seguir

Óscar Ustari | Portero de Atlas. Ante el inminente regreso a las canchas defendiendo el marco rojinegro, que no lo hace desde el torneo pasado, Óscar Ustari estará en los ojos de todos. La competencia en la portería con Fraga, hace que para 'Osky' sea fundamental su actuación contra América y que pueda pelear aún más por un puesto en el once titular. Es uno de los arqueros más seguros de la liga y debe darle confianza a su defensa que no se ha visto bien las últimas fechas.

Foto: Omar Villagrana / VAVEL

Alejandro Díaz | Delantero de América. Sin Oribe en el juego, el canterano de la Águilas tendrá que tomar responsabilidad junto a Silvio Romero de hacer los goles. Cuenta con buena ubicación en el área para definir y con la velocidad que hay por las bandas, deberá aprovechar los centros que puedan llegarle para poner goles en el marcador.