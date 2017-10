Irak vs México: la previa, horario y alineaciones

Google Plus

Se abre el telón en un nuevo campeonato Sub 17, ahora será en la edición 2017 a disputarse en la India y como se ha hecho costumbre en los últimos doce años; México se ha vuelto protagonista de estas competiciones. Siendo ya uno de los favoritos no solo para los aficionados mexicanos, sino por los expertos que lo ven mínimo llegando a cuartos de final en la presente edición. Pero el debut no será nada sencillo ya que enfrenta al monarca de Asia para buscar iniciar con el pie derecho.

¿Cómo llegan?

Irak es uno de los rivales más peligrosos en el sector F que por cuestión de organización ya no alcanzó a ser cabeza de serie, a pesar de llegar a la justa mundialista como el campeón asiático. Una camada de jugadores muy interesantes está hambrienta de trascender y que mejor, buscar dar un golpe de autoridad ante uno de los favoritos a llevarse el campeonato.

Foto: FIFA

Ya es recurrente que México este en las competiciones con límite de edad y no solo eso, sino que se está volviendo un rival de peligro para cualquiera. Para esta ocasión el tridente arriba de Laínez, de la Rosa y Torres que ya debutaron en liga, contando con suficiente experiencia ya que en el premundial disputado en Panamá se llevaron el título al derrotar en penales en la histórica rivalidad con los Estados Unidos.

Foto: AS México

Jugadores a seguir

Mohammed Dawood | Delantero de Irak. Las esperanzas de trascender para los iraquís estarán puestas en el diamante en bruto que se gesta con Dawood. Nombrado el mejor jugador y además campeón goleador en la eliminatoria. Teniendo la habilidad de jugar con ambos perfiles, puede definir de media distancia o dentro del área.

Foto: FIFA

Jairo Ían Torres | Delantero de México. La 'Joyita' Rojinegra hará su presentación en el mundial con el antecedente de ser nombrado el mejor jugador en la clasificación. Tiene gran velocidad para jugar por la banda o bien como centro delantero y formar una dupla de cuidado con el Tuzo Roberto de la Rosa. Además es especialista en táctica fija, donde lo pueden usar para cobrar penales o tiros libres.