Andrés Guardado: "Estamos consiguiendo algo histórico"

Google Plus

Andrés disputó los 90 minutos del último juego eliminatorio en casa | Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL

Con broche de oro, México cerró el Hexagonal en casa al derrotar (3-1) a su similar de Trinidad y Tobago. El cuadro Azteca salió de su casa habitual, el Estadio Azteca para jugar ante los caribeños la penúltima fecha de eliminatoria. San Luis demostró que es una sede dispuesta a albergar más juegos del combinado tricolor. Al término del cotejo en zona mixta, habló el capitán Andrés Guardado del desempeño del equipo que fue muy volátil durante los 90 minutos.

"Nos vamos contentos por el resultado, obviamente no nos gusta que nos hayan tenido que hacer un gol para reaccionar. Ya que así en la segunda parte volvimos a jugar como siempre lo hacemos, pero son situaciones que se presentan en el futbol. Hoy fue una de esas ocasiones, desgraciadamente a veces la cabeza te juega malas pasadas sin querer que no tiene que pasar", Andrés Guardado afirma la mala actuación que tuvo el 'Tri' hasta antes del empate de Lozano y no debe seguir pasando esto para que haya buen juego.

Con un marco perfecto, México le dio la alegría a la afición potosina que tenía ya más de ocho años que no disfrutaba de que el combinado nacional jugara en el Alfonso Lastras. Los jugadores seleccionados mencionaron su alegría por llevar este tipo de juegos a provincia, porque no les pesa dejar las comodidades del Estadio Azteca, porque el apoyo sigue siendo igual de bueno.

"Hay que darle el valor a las cosas (la reacción y remontada en el marcador), reconocemos que no debemos esperar a que estemos abajo en el marcador para poder demostrar nuestro mejor futbol. Somos los primeros conscientes en que debemos mejorar esto, mantenemos el camino perfecto en el Hexagonal y falta un partido más para así culminar con racha perfecta", dijo el mediocampista del equipo español Real Betis y claro la Selección Mexicana.

Para terminar, Andrés dio su evaluación del paso que se ha tenido en estos dos años en la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia. "Importan mucho los resultados. Al final es una estadística, que los números son fríos; pero cuando pasen los años y recuerden esta eliminatoria. Será bonito que recuerdes que fuiste parte de esto y que conseguiste esto", finalizó el camiseta 18.