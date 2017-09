Los Tiburones se declaran listos para su visita frente Atlas

Google Plus

(Foto: Club Tiburones)

Veracruz se declara listo para su visita ante Atlas, partido que será correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2017, el encuentro se jugará este viernes 29 de septiembre en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas.

Tras la victoria del pasado martes frente a Morelia como de local, los Tiburones de inmediato se concentraron para su enfrentamiento ante los rojinegros, en donde el objetivo de los jarochos es sacar la victoria, puesto que lográndolo tendrán la posibilidad de estar pelando dentro de la clasificación rumbo a la liguilla.

Por tal motivo, para el mediocampista de los escualos, Edgar Andrade, destacó que el triunfo conseguido contra Monarcas les motiva al plantel, pero sobre todo les ilusiona poder salvarse del descenso y estar en las fases finales.

“Creo que faltan partidos muy importantes, con estos tres puntos volvemos a estar ahí con esa posibilidad de ilusionarnos en el tema que es la liguilla y así sabemos que es un buen torneo y el tema del descenso se puede dejar atrás, por eso hay que seguir mejorando”.

Asimismo, el jugador de los jarochos se dijo contento por los tres puntos obtenidos en la fecha 11, aunque dejo en claro que fue difícil lograr el triunfo.

“La verdad contento, la verdad creo que todos entrenamos para jugar y gracias a Dios se me dio la oportunidad, gracias a Dios el equipo ganó y eso es muy importante por la derrota que tuvimos contra Lobos y bueno hay que seguir así. En el primer tiempo hubo un rato que nos costó, nos desconcentrábamos y perdíamos pelotas muy fácil, pero creo que el equipo esta fuerte mentalmente y eso nos impulsa también”.

Por ultimo, Andrade declaró su sentir tras ser titular con el Veracruz con el nuevo técnico: “Somos profesionales y yo creo que esta oportunidad para muchos que no veníamos jugando es importante y lo más importante es agarrarla, yo creo que agarrar ritmo es complicado después de no estar jugando en mi caso, en el de Martín (Bravo) que no habíamos tenido tanta participación agarrar el ritmo del equipo, pero creo que bueno con la confianza y con entrenamientos vamos a estar todos al ritmo, y ya será el entrenador quien tenga la decisión de ver quien juega”.