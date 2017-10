Hernán Cristante: "Me gustó el equipo por momentos"

(Hernán Cristante | Foto: Deportivo Toluca F.C.)

Después de la victoria de los 'Diablos Rojos' del Toluca 3 goles a 1 frente a Lobos BUAP, el técnico escarlata, Hernán Cristante, se dijo contento con el resultado obtenido en casa, aunque no le pareció que el equipo se viera sobrado por algunos momentos: "Muy importante el resultado, sobre todo en este tramo final del torneo siento tan disputado, los puntos son importante. Me gustó el equipo por momentos, de repente no me gustó que se sentía superior, como que de repente subestimamos al rival, pero rescato las cosas más importantes y entre esas entra, obviamente el resultado", expresó.

Sobre sus siguientes encuentros de visita, Hernán aceptó que no sera nada sencillo, pues en los últimos partidos se les ha complicado, por lo que trabajaran arduamente para mejorar eso: "Serán partidos complejos donde Pachuca viene mostrando una mejoría y tiene un gran plantel, entonces jugando un partido con mucha mayor intensidad que lo que hicimos hoy, hablo de estar enfocado en el partido. Sí necesitamos mejorar nuestra atención, nuestra forma, no tener tantos altibajos dentro de los 90 minutos, así serán los partidos que vienen y saber que si bien no hemos ganado de visitantes, hemos hecho buenos partidos", comentó.

Por ultimo, Cristante destacó el gol de su pupilo Alexis Vega, quien después de estar fuera de las canchas 10 meses, se pudo reencontró con el gol: "Me pone muy contento, porque es un chico que se le ha dificultado, la ha sufrido pero la ha peleado y como se muestra en la cancha es afuera también", en especial destacó ese gol no tanto por lo que significa para el equipo sino "por el desempeño (de Vega), por cómo está, después de casi un año inactivo todavía le falta, no está en su mejor nivel pero a medida que se vaya encontrando en los partidos, sí tiene mucho para dar, me pone realmente alegre", concluyó.