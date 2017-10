Hernán Cristante: "Nos faltó creatividad"

(Hernán Cristante | Foto: Deportivo Toluca FC)

El estratega de los 'Diablos Rojos' del Toluca, Hernán Cristante, aceptó que los errores les costaron caros, aunado a que al tener un hombre de más esto no fue más sencillo como muchos pensarían, pues las Águilas sabe defenderse bien: "Cuando le das ventajas a un equipo como el América lo sufres y nos pasó eso. El primer gol creo que es una jugada de descuido, una pelota que incluso teníamos la posesión, viene el pelotazo, sorprenden a Santiago y viene el gol; la otra también una pelota, que insistimos que la pelota tenía que circular rápido y no trasladarla rápido. Nos metimos en el juego de ellos, lo que les convenía a ellos; después de la expulsión de ellos es más difícil todavía porque América se planta muy bien, nosotros tratamos de buscarle variantes", expresó.

Hernán reconoció que le falto mayor idea en la última parte de la cancha, pues a su parecer sus pupilos nunca dejaron de intentar acortar en el marcador: "nos encontramos con la pared de ellos, nos faltó creatividad, nos instalamos muy rápido en la última zona y eso te resta movilidad y funcionamiento. El equipo entró en una buena dinámica, no lo hizo mal en el segundo tiempo, pero nos faltó capacidad de resolución, las situaciones las tuvimos y me parece que no estuvimos a la altura del partido. Nos encontramos a un equipo que estuvo muy metido, peleando en cada pelota una final y nosotros no", subrayó.

El timonel de los rojos vio a sus jugadores muy precipitados, siendo un juego más inteligente el que se necesitaba en ese momento: "querer terminar la jugada muy rápido, nosotros necesitamos elaborar, no tirar centros desde fuera porque eso un equipo como América que juega al límite, se le hace más fácil. Nosotros facilitamos el juego de América", concluyó.