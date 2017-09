Rodrigo Salinas: "Estamos haciendo un buen papel en casa"

Google Plus

(Rodrigo Salinas | Foto: Deportivo Toluca FC)

Rodrigo Salinas habló sobre la trágica situación que vive nuestro país, enfatizando que esto no se acaba aquí, que es importante donar, pero no todo se queda ahí: “Es difícil lo que pasó en nuestro país, todos los resentimos, se sufre mucha incertidumbre pero la vida sigue y dejamos atrás lo que pasó para enfocarnos en lo que nos pide el profesor Hernán Cristante, haciendo el trabajo ya para encarar el partido de este miércoles. Respecto a lo otro, no hay que dejarlo en ‘ya doné y ya cumplí’, la gente está muy afectada y hay que seguir apoyando a los que más lo necesitan”.

Salinas también se refirió al buen momento que vive el equipo, reconociendo que aún hay cosas por mejorar, pero confiado en que darán lo mejor en el duelo frente a Pumas: “Sirve porque hemos estado bien en el torneo, falta mucho todavía, pero son días en que se pueden corregir los detalles que nos han faltado en los partidos y nos enfocamos en eso y en el aspecto físico y creo que vamos por buen camino para enfrentar la segunda parte del torneo”.

Sobre su rival, Rodrigo elogió su hambre de triunfo, lo que hará de este, sin duda, un partido muy difícil para ambos conjuntos: “Pumas va abajo, pero sabemos de la calidad de sus jugadores, hay jugadores de selección y tenemos en mente que va a ser un partido muy difícil, muy aguerrido porque ellos necesitan de los puntos. Nosotros estamos haciendo un buen papel en casa en lo que vamos del torneo, estamos trabajando para seguir asó y sacar el resultado, mantenernos arriba”.

Por último, el 'Stripper' habló sobre la intensa carga de partidos a la que se tendrán que enfrentar: "Si de por sí sabíamos que iba a habar partidos muy seguidos, ahora se junta todavía más, pero somos profesionales que trabajamos al día con día para las fechas que se puedan participar”.