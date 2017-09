Rodrigo López: "Tenemos que retomar esa racha ganadora"

(Foto: Deportivo Toluca)

Rodrigo López, jugador del Deportivo Toluca, ya se encuentra preparado para olvidar lo sucedido con Monterrey, comenzar a preocuparse por su equipo y este domingo, ganarle las tres unidades a Puebla .

Tras la derrota de la fecha de mitad de semana ante Monterrey, el mediocampista, dijo querer darle la vuelta a la página para poder pensar en los duelos que vienen y comenzar a sumar para mejorar la posición en la tabla: "Espero que esto nos haga más fuerte, y ya olvidarnos de eso y trabajar para lo que es Puebla el domingo. Ya estamos pensando en Puebla, el domingo darle la vuelta y sacar los tres puntos que necesitamos. Estamos en sexto lugar, ganando nos podemos ir otra vez a tercero, cuarto; estamos conscientes, tenemos que trabajar en estos dos días y llegar con todo el domingo".

López, afirmó que tienen que aprovechar su condición de locales para poder quedarse con las tres unidades; también dijo estar enfocado solamente en el trabajo de su equipo: "Cualquier equipo en esta Liga te puede ganar en cualquier día. Nosotros estamos más preocupados por lo que hace Toluca. Estamos de locales, tenemos que retomar esa racha ganadora de local y con nuestra gran afición. Puebla obviamente es un buen equipo que no se le han dado los resultados pero trabaja bien, tiene un gran entrenador; están necesitados de puntos pero nosotros estamos enfocados a lo nuestro y esperemos el domingo sacar ese triunfo".

El nuevo refuerzo, dijo estar contento por comenzar jugando en su nuevo equipo, tras llegar de un equipo del Ascenso MX: "No me esperaba jugar tan pronto pero creo que me falta un poco más, estoy trabajándolo. El partido pasado ya pisé más el área y ya tuve tiros al arco, fue lo que hacía en Celaya y fue lo que me dio para anotar muchos goles y ser un jugador importante ofensivamente para mi equipo y eso es lo que quiero aquí con Toluca, ser alguien que ofensivamente también pueda ayudar".

Por otro lado, resaltó estar contento por sus resultados en la defensiva, sin embargo, todavía tiene que trabajar mucho: "También tengo mi responsabilidad defensiva que creo que estoy haciendo bien, que corro todo el partido, que me entrego al equipo así que espero que se vayan dando los goles pero lo más importante para mí es que gane el equipo y que sigamos sumando".

Tras acercarse la fecha FIFA, Rodrigo López espera poder ser parte de alguna de las dos selecciones con las que puede jugar, la de Estados Unidos o la Selección Mexicana: "Yo jugué inferiores con la Selección de Estados Unidos, sub-20, sub-18 y también hay esa posibilidad pero ahorita estoy enfocado en mejorar día a día, partido a partido con Toluca y sé que con eso, mejorando aquí se me darán las cosas para algún día ser seleccionado aquí o de Estados Unidos, que lo hice en pasados procesos".