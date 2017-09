Ricardo Ferretti: "No es revancha"

Google Plus

Atractivo encuentro este fin de semana en la Sultana del Norte, se verán nuevamente las caras Tigres y Chivas, luego de la pasada Final del Clausura 2017 donde el conjunto tapatío logró alzar el título, evitando que los norteños pudieran ser el tercer equipo Bicampeón del futbol mexicano, en la era de los torneos cortos.

El estratega de los felinos, Ricardo Ferretti, compareció en conferencia de prensa donde de inmediato habló sobre el choque ante los elementos de Matías Almeyda.

“Yo no lo veo como una revancha, ya la tuvimos en el Campeón de Campeones y logramos ganarla y del rival debemos de respetarlo, es tan bueno como cualquiera y no debemos confiarnos de nada”.

Sobre Guadalajara, equipo que solamente tiene una victoria en diez partidos disputados, el ‘Tuca’ resaltó sus puntos positivos: “Es un equipo dinámico, tiene un gran entrenador, muy buenos jugadores, es el Campeón del futbol mexicano, hay muchas cosas, la afición en cantidad la número uno. Tenemos respeto pero no tenemos miedo a nadie”.

Sobre el desempeño defensivo de su equipo mostrado en la victoria ante Xolos, el timonel auriazul dijo: “Después del partido de Morelia yo comenté que defensivamente no me gustó en ningún sentido y naturalmente que ahora mejoramos. Todos mis jugadores son tajantes, yo dije 0-1 y ellos me toman las palabras muy a pecho. Yo quiero el cero en contra”.

Siendo así, Tigres buscará una nueva victoria que lo mantenga en los primeros puestos de la tabla general ante el ‘Rebaño’. El duelo dará inicio este sábado en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Universitario, recinto que también albergará a la escuadra regia femenil que también vuelven a la acción, luego del parón que se hizo presente en el futbol mexicano debido al sismo del pasado 19 de septiembre.