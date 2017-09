Antecedentes ante León

Google Plus

Trece ocasiones, cuatro a favor de los laguneros//Foto: La Afición

Desde que León regresó al máximo circuito del futbol mexicano, Santos se ha medido a los esmeraldas en doce ocasiones, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para los laguneros enfrente de los ya mencionados.

El 10 de agosto del 2012, el equipo comandado por Gustavo Matosas, recibía en la capital leonesa a Santos, en donde los locales, dieron tres mordidas letales a los visitantes.

Un año después, Santos volvía a León para enfrentar a los esmeraldas y de nueva ocasión salió herido por la misma cantidad de mordidas.

Para Santos, las visitas a esta casa han sido un dolor de muelas, pues al paso de los años incrementa la cantidad de goles y en el 2014, no fue la excepción pues en dicho año, los locales salieron victoriosos con un marcador de 4-2.

Los últimos cinco encuentros en el Nou Camp los locales han salido victoriosos por marcadores mayores a dos goles.

En total, estos dos equipos se han visto la cara en 13 ocasiones, en donde 7 han sido victorias para los locales, 4 para los laguneros y en 2 ocasiones se han dividido unidades.

Indiscutiblemente, este encuentro será importante para los pupilos del “Chepo” de la Torre, pues es urgente conseguir unidades, pues se encuentra en la penúltima posición de la tabla general con 4 unidades, esto es producto de 4 empates y 2 descalabros.

En seis jornadas, los laguneros no han conocido la victoria, por lo que será primordial sacar las unidades del Nou Camp para poder revertir el camino, pues aún están a buen tiempo para poder llegar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Sin embargo a los esmeraldas tampoco les ha ido de lo mejor en el torneo, por lo que no podrán dejar salir las unidades de este encuentro, pues la casilla once no es la más cómoda para ellos por lo que este encuentro será bien recibido.