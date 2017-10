Rogelio Funes Mori consciente de la presión por títulos en Monterrey

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Monterrey vive un gran momento dentro del Apertura 2017, se mantiene como líder general e invicto en la competencia y la clasificación a la Liguilla es prácticamente un hecho. El delantero argentino Rogelio Funes Mori – en palabras para Univisión TDN- se dijo sabedor de la importancia que genera que el cuadro de la Sultana del Norte ya refleje en títulos el buen trabajo que viene realizando el equipo.

“Soy consciente de que hace mucho que Monterrey no gana nada y obviamente un club grande te exige mucho, tener mucha personalidad y responsabilidad. Hemos estado cerca, no la pudimos ganar hace poco, es un club que nos exige estar en los primeros lugares, no podemos fallar. Estamos a unos puntos de clasificar a la Liguilla y estamos en la Copa MX que es importante para seguir adelante”.

El ‘Mellizo’ destacó los puntos en los que ha mejorado la escuadra regiomontana en el presente semestre: “Ahora entendemos lo que quiere el ‘Turco’, entendiendo distintos aspectos del campo, cómo presionar, cómo defender, cómo atacar”.

Finalmente sobre el tema de la competencia interna que existe en ‘La Pandilla’, dado del buen armado de plantilla que posee Antonio Mohamed, Funes Mori comentó lo siguiente: “Desde un principio nos planteó que el que esté mejor va a jugar y creo que lo demuestra. Un ejemplo es Jonathan González que tuvo la oportunidad de jugar porque (Jesús) Molina estuvo en la Selección y lo aprovechó. Hay una competencia sana donde todos pueden jugar, eso es lo importante”.

Viene carga pesada para el equipo de la Sultana del Norte en los próximos días. Primeramente ante Pachuca este sábado en la fecha 13 del torneo, posteriormente se repondrá a mitad de semana la Jornada 10 ante Puebla y finalmente visitarán CU para medirse a los Pumas el próximo domingo.