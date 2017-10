Antonio Mohamed: "Si no somos campeones, no alcanza todo lo bueno que hicimos"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Rayados cerró su preparación para su compromiso de este fin de semana donde recibirán a la escuadra del Pachuca en el Estadio BBVA en punto de las 19:00hrs, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo de Apertura 2017.

El estratega del conjunto albiazul, Antonio Mohamed, compareció en conferencia de prensa donde manifestó el cómo se encuentra su equipo luego de las constantes pausas que ha tenido la actual campaña del futbol mexicano.

“El equipo físicamente trabajó muy bien, se mantuvo a ritmo y ahora lo que queda es competir cada tres días, esperemos hasta mediados de diciembre. Va a ser una carga importante de trabajo, no vamos a tener descanso en la Fecha FIFA, va a estar muy bueno, tenemos un plantel basto para poder buscar alternativas de juego”.

‘Tony’ comentó que recuperó piezas importantes como César Montes y también Alfonso González, sin embargo Nicolás Sánchez sigue presentando molestias, por lo cual no verá acción ante los ‘Tuzos’.

Sobre el recuerdo que aún pudiera existir de haber perdido una Final ante el cuadro hidalguense, Mohamed manifestó lo siguiente: “Ya pasó para nosotros, ya es historia, para mí la vida es ahora, ya pasó, no se puede cambiar. La única manera de sacarnos esa espina es llegar a una Final, no hay otra manera. Este es un camino y hay que disfrutarlo”.

“Hoy la exigencia de Monterrey es ser Campeón, para eso nos preparamos. Sabemos que si no somos campeones, no alcanza todo lo bueno que hicimos, asumimos la responsabilidad. Estoy disfrutando mucho cómo está jugando el equipo, después de dos años y medio el premio tiene que llegar, alguna vez tiene que hacerse un grado de justicia. Tenemos que no equivocarnos en momentos clave, concentrarnos en nuestro trabajo y esperar a ver qué nos depara el destino”, finalizó.