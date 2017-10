Avilés Hurtado ya tiene su meta de goles por cumplir

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Terminó la Fecha FIFA, es tiempo de que la Liga vuelva a la marcha y Rayados querrá mantener su invicto ante el conjunto de Pachuca este sábado en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio BBVA.

En declaraciones para el medio deportivo TDN, el atacante colombiano, Avilés Hurtado, habló sobre el momento que vive la escuadra regiomontana y su sentir de cómo ha trabajado con ‘La Pandilla’ durante lo que va de la campaña.

“Si haces las cosas bien, yo creo que los rivales se van a preocupar un poco más. Monterrey de principio hasta ahora que llevamos de torneo, hemos demostrado que estamos fuertes, que cada vez nos vemos mejor, con más confianza. Hay que seguir por ese camino, lo que ya pasó quedó atrás, tenemos que aprender de los errores y seguir mejorando, estamos con mucha confianza”.

Sobre su aporte ofensivo, Avilés manifestó lo siguiente: “Te da mucha más motivación de seguir trabajando, sabemos que el gol es lo más importante pero me preocupo más por la victoria de mi equipo, de que cada vez se vea mejor. Quisiera seguir marcando muchos goles y superar la cifra de 8 tantos. Me puse una meta porque no me ponía metas de marcar tantos goles, 10 mínimo, esperemos que lleguen rápido y bueno aportar mucho al equipo”, finalizó.

Monterrey tendrá días de mucha actividad, primeramente ante los ‘Tuzos’ para después retomar lo que fue el duelo suspendido ante Puebla correspondiente a la fecha 10, debido a lo sucedido por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Posteriormente visitarán a Pumas en CU dentro de la fecha 14 y vendrá el momento de buscar dar un paso más dentro de la Copa MX, enfrentando a Leones Negros el 25 de octubre en duelo correspondiente a los Octavos de Final.