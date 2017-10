Guillermo Franco: "Fue una linda fiesta"

(Foto: @dlptlv / Twitter)

Goles son amores y Guillermo Franco hizo los suficientes para ganarse de por vida el cariño de la parcialidad de Rayados. El delantero naturalizado mexicano estuvo presente la noche de este sábado en lo que fue la emotiva despedida para Aldo De Nigris en la cancha del Estadio BBVA, donde hubo más de 50 mil aficionados presentes para ver a sus ídolos en el terreno de juego una vez más.

El ‘Guille’ ofreció declaraciones en zona mixta del ‘Gigante de Acero’ donde comentó primeramente lo siguiente: “Todo especial la verdad, muy agradecido con Aldo por la invitación que me hizo, de poder estar en tan emotivo momento para él. Agradecido por la oportunidad de estar pisando este campo que no me había tocado, compartirlo con jugadores que hace rato no veía, tocar la bola con Humberto Suazo que tampoco tuve la posibilidad, la verdad que una linda fiesta, muy merecida para él”.

Posteriormente Franco felicitó con firmeza a De Nigris, dado que parte de lo recaudado en su homenaje será donado para los damnificados por el terrible sismo que se presentó el pasado 19 de septiembre en varios puntos de la República Mexicana.

Sobre tener un homenaje similar a lo que ya vivieron tanto Aldo como ‘Chupete’, ‘Guille’ dijo: “Sí, yo soñé con eso también, no se dio, mi último gran sueño por cumplir, no se me dio, hice lo que pude en cuanto a hablar los directivos en su momento, comentarlo de tener la posibilidad de retirarme como pasó con (Sergio) Veridarme, con Missael Espinoza”.

Finalmente para cerrar Franco manifestó que congratuló a De Nigris por semejante convocatoria que tuvo de jugadores, tal fue el caso de nombres como el propio ‘Chupete’. Argemiro Veiga, Claudio ‘Diablo’ Nuñez, Jonathan Orozco, el propio 10 mexicano Cuauhtémoc Blanco e inclusive a Víctor Manuel Vucetich.