Cuauhtémoc Blanco enalteció la fidelidad de la afición regiomontana

(Foto: Marca)

Uno de los invitados especiales dentro de la noche de homenaje para Aldo De Nigris, fue sin duda alguna, Cuahtémoc Blanco, elemento que fue vitoreado de manera frecuente por la afición de Rayados que se hizo presente en dicho partido, la noche de este sábado en el Estadio BBVA.

El 10 mexicano accedió a dar declaraciones en la zona mixta del ‘Gigante de Acero’, luego de concluido el encuentro donde se cerró la etapa del ariete albiazul como jugador profesional.

“Contento, la verdad que muy feliz, es un compañero, se lo merecía, como siempre he dicho. Aldo (De Nigris) me mandó un mensaje, le dije que con mucho gusto iba, es un gran tipo, lo conocí por su hermano (QEPD). Nos encontramos con jugadores de hace tiempo que no veía, compañeros, rivales, lo más agradable es esto, la gente salió muy contenta del estadio”.

Posteriormente Blanco abundó en su sentir del cómo es la afición de la Sultana del Norte con sus equipos: “Siempre lo dije, no porque esté aquí, lo he dicho muchas veces, me hubiera encantado jugar en Monterrey o en Tigres, son dos aficiones la verdad que merecen todos mis respetos, siempre apoyan, en las buenas y en las malas. Es una afición muy fiel a sus equipos”.

“Llega un momento siempre en el que te tienes que retirar, a veces es un poco difícil, no quieres, quieres jugar otra vez pero ya no es lo mismo. Le dije (a Aldo) que lo disfrutara, es una fiesta para él y nos vamos contentos y la gente también”.

Finalmente Blanco manifestó que pudo ver el encuentro de México y Trinidad y Tobago este pasado viernes y aseguró que no dudo en ningún momento que el conjunto de Juan Carlos Osorio le daría la vuelta al encuentro que finalmente terminaron ganando 3-1.