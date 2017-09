Antonio Mohamed ve a su afición identificada con la manera de jugar de Rayados

Google Plus

(Foto: Juan Carlos Monroy / VAVEL México)

Quinta victoria consecutiva del conjunto de Rayados que parece enfilarse a una calificación sumamente temprana en el torneo de Apertura 2017. En esta ocasión el conjunto regiomontano dio cuenta de Toluca con un contundente marcador de 4-1 en la cancha del Estadio BBVA.

Un pasivo Antonio Mohamed compareció en conferencia de prensa, contento y tranquilo por el resultado obtenido por su equipo en la sexta fecha del certamen.

“El segundo tiempo ellos tuvieron algunas posibilidades, tenemos que ver el porqué, nosotros teníamos un hombre más. El primer tiempo fue muy bueno, eso nos tiene que dejar una alerta para no relajarnos, no bajar la intensidad”.

El ‘Turco’ habló sobre la buena comunión que reaparece entre afición y sus elementos, ya que tras el caer de los goles, la hinchada de ‘La Pandilla’ se hizo sentir cada vez más en apoyo: “Eso se lo ganan los jugadores con esfuerzo porque el equipo se entrega al máximo. Sabíamos desde la pretemporada que teníamos que contagiar a la gente de adentro hacia afuera, se sienten identificados con esta manera de jugar”.

Nicolás Sánchez toma con calma paso de líder.

Por otro lado en zona mixta el único jugador en ofrecer declaraciones a los medios presentes, fue el zaguero sudamericano, Nicolás Sánchez, quién demostró una vez más un buen accionar con los albiazules.

“Venimos consiguiendo lo que estábamos buscando, se viene formando algo muy lindo y nosotros no tenemos en nuestra cabeza el relajarnos. Ahora tenemos dos días para descansar y queremos seguir por el mismo camino en Cruz Azul”.

Sánchez no echa las campanas al vuelo y por ello refirió lo siguiente: “Hoy estamos allá arriba de la tabla y a los demás los equipos siempre los motiva jugar contra el primero pero van recién seis fechas, nosotros no podemos relajarnos, todos son los partidos son complicados, cualquiera le puede ganar a cualquiera, no podemos relajarnos”.