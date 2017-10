(Foto: Lorenza Solórzano || VAVEL México)

Triste, así definiría el sentir de la afición de Gallos al término de cada partido como local durante este torneo. Son ya sentimientos acumulados que han derivado en tristeza y decepción por parte del fiel aficionado albiazul.

A mi parecer esta vez hay un claro culpable: la dirigencia del equipo. La directiva del Club Querétaro pinta todos sus "logros" como auténticas glorias, lo peor de todo es que cierto sector de aficionados se lo ha creído y siente que sus Gallos están para ganar la Liga MX. Mesura, directivos, su proyecto les ha dado una Copa MX, pero credibilidad les falta y mucha.

Y pongo "logros" entre comillas, porque la verdad es que estos 'nuevos' Gallos no han logrado extraordinario, no han hecho nada que ningún otro equipo no haya logrado. Así que vanagloriarse por pasos importantes, disfrazándolos de logros no es el mejor camino y los resultados ya los estamos viendo.

Puede resultar incómodo para muchos, pero así es la verdad, incómoda. Los Gallos no están para pelear por ganar su primer título de Liga en estos momentos. Tienen como obligación ante su afición el dejarlo todo en la cancha y librarse de la odiosa lucha por el no descenso. Aficionado gallo: Deja tus deseos de lado y se realista con la situación del equipo.

¿Otra vez, Gallos? Es la sexta vez en diez años que están peleando por no ser el último lugar de la porcentual. "Ya chole, ¿no?"

Tienes una afición fiel, entregada y que está contigo en las buenas y en las malas, pero tu solo te esmeras en hacerla salir triste del estadio cada quince días.

A pesar del empate contra Rayados, la cara de la gente al término del partido no era la de otros años, donde la gente se iba contenta y tranquila. La gente sabía que habían empatado al final del partido y rescatado un punto ante el líder invicto, pero se podía notar la incertidumbre y molestia por el funcionamiento del equipo todo el partido.

No sabemos si Jaime Lozano termine el presente torneo, pero todo parece indicar que no seguirá como técnico del primer equipo para el Clausura 2018. Jaime es un técnico trabajador, empeñado en sacar a los Gallos de esta crisis de siete juegos sin ganar, y sin duda merece otra oportunidad en este u otro equipo y no quedarse en el olvido como técnico.

Por ahora solo espero que los Gallos tengan un buen cierre de campeonato, por que la quema porcentual del torneo entrante estará buena y será una dura prueba para este equipo que no ha demostrado tener mucho carácter en los momentos 'bravos' del torneo.

Si, se han empatado algunos partidos, pero no les ha alcanzado para triunfar y peleando el descenso eso es muy importante.

¡Ánimo, Gallos! Aún hay margen para hacer maniobras y espero que la directiva y cuerpo técnico puedan hacer los 'jalones de orejas' en los momentos correctos. Venga aficionado, no te desanimes, mientras haya puntos en juego, todo puede pasar, pero se paciente, que se viene un torneo muy largo y desgastante.