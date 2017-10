Jaime Lozano: "Nos estamos jugando la vida"

Google Plus

(Foto: Club Querétaro)

Los 'Gallos' lograron burlar al líder en un encuentro donde los Rayados de Monterey eran amplios favoritos para llevarse los 3 puntos pero Querétaro mostró una de sus mejores versiones en el torneo y lograron conseguir un agónico empate a 2 sobre la hora.

Para Jaime Lozano fue uno de los mejores partidos que le ha visto a su equipo en donde hubo varios cambios que, a su parecer, eran necesarios para intentar revertir la difícil situación en la que se encuentra el equipo que ya tiene serios problemas de descenso.

Al termino del encuentro, Lozano habló en conferencia de prensa sobre su sentir después de ver el partido ante uno de los mejores planteles del fútbol mexicano:

"La verdad que estoy muy orgulloso del equipo, son pocos los partidos que he visto un estadio tan emocionado e involucrado, cambiamos porque con lo que estábamos haciendo nos estábamos quedando cortos y cambiamos jugadores y formación"

"Te estás jugando la vida, el equipo se está jugando la permanencia y creo que en ese sentido debemos ser mucho más precisos, más cuando estás más cerca de la jugada no podemos dejar pasar esos detalles porque cuesta mucho estar ahí para después regalarlo todo" mencionó Lozano.

El estratega considera que el punto conseguido ante Monterrey es muy bueno, sobretodo por la situación en la que está el equipo.

"Un punto cuando te juegas el descenso es importantísimo, no hay que dejar pasar ninguna semana sin sumar, a pesar de que no hemos podido ganar, un punto me sabe bien" agregó.

Lozano ha utilizado mucho a su cantera durante el torneo y cree que es fundamental motivar a los jóvenes antes de entrar a jugar, situación que se pudo observar cuando Yordi Cortizo ingresó al campo.

"A mí me gustaba así de jugador, trato que en mis charlas antes del partido sean donde tocas las fibras emocionales del jugador, ya durante el partido son sensaciones, algunas de las que a mí me tocó vivir como jugador" mencionó.

El entrenador concluyó la conferencia expresando el compromiso que tiene con la directiva y la afición.

"Yo agradecido, si viera que el equipo ha dejado de creer, que no está comprometido conmigo yo no tendría nada más que hacer aquí, la apuesta es que cuando el equipo no va a poder salir adelante es cuando saca el coraje 'gallo' y saca al equipo adelante" agregó Jaime Lozano.