Jaime Lozano: “Nos jugamos finales en cada partido”

Jugadores y Directiva apoyan a Jaime Lozano// Foto: ESTO

Luego de perder cuarto encuentro de la temporada, las reacciones negativas no se hicieron esperar para el timonel de Gallos Blancos, quienes ponían en tela de juicio su continuidad frente al equipo queretano, sin embargo, la conferencia de prensa luego del encuentro ante Toluca, no fue común pues el estratega, no salió solo a la sala de prensa.

Erbín Trejo, Tiago Volpi, Emanuel Villa, Alexis Pérez, Édgar Benítez, Javier Güemez y Everaldo Stum, acompañaron al joven estratega para respaldarlo.

Respaldado por sus jugadores, el técnico agradeció públicamente el apoyo que le dan, incluida directiva y dueños.

“No es común ver un equipo que después de un tres cero, esté cerca de un empate. Hay situaciones que no depende de ellos ni de uno. El equipo está peleando. Se ve el trabajo, a dedicación y el profesionalismo, los que llegaron y los que se quedaron han dado muchísimo”, aseguró Jaime Lozano, Director Técnico de Gallos Blancos.

Sin embargo, los queretanos no se quedan cruzados de brazos y ya piensan en su siguiente rival, Cruz Azul, equipo al que recibirán en casa, como parte de la actividad de la jornada diez.

Dicho partido será importante pues los puntos que se puedan rescatar en la parte final del torneo serán trascendental para enfrentar la tabla de conscientes en donde los queretanos aparecen en focos rojos.

“Nos jugamos finales en cada partido, apenas perdimos lo invicto de visita y estamos haciendo lo posible para obtener una liguilla. El torneo avanza y se nos acaba el tiempo, el margen de error es muy corto”, finalizó el técnico queretano.

Los albiazules aun no tienen todo perdido, pues se encuentran a cuatro unidades del octavo lugar de la general, por lo que aún están a tiempo de enderezar el barco para conseguir un milagroso pase a la fiesta grande.

Gallos Blancos continuará con su preparación para el encuentro ante León el próximo miércoles veinte de Septiembre, como parte de los octavos de final de la Copa MX.