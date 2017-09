Hiram Mier ve un gallinero unido

El zaguero sabe que están en deuda con su gente (Foto: Club Querétaro)

Las cosas en el gallinero no están tan mal, la imagen penosa que protagonizaron Erbin Trejo y Edgar Benítez al concluir el juego frente al León no refleja lo que pasa en el interior del equipo. Hiram Mier ve a un grupo unido. El plantel albiazul tiene que unir sus fuerzas para salir del bache en el que se encuentran: “El vestidor está bien, lo que pasó son calenturas del partido, se habló más de lo que pasó, el “Pájaro” (Benítez) se resbala y cae en el túnel, vi que sacaron la imagen y decían que los jugadores habían discutido, pero no fue lo que sucedió”, relató el central de Gallos Blancos.

Lo acontecido el sábado quedó atrás: “Todo se arregló, el grupo sabe que son calenturas. Sí es bueno decirse las cosas, pero a lo mejor no fue la manera, pero ya pasó, ya le dimos la vuelta, lo hablamos todos como grupo, la verdad estamos muy unidos, fuertes”, expresó Hiram.

El zaguero emplumado sabe que todo se origina por los malos resultados que rodean al grupo: “Se nos han complicado los resultados en casa, también fuera, sentimos el apoyo, siempre están con nosotros, pero por alguna cosa u otra no se nos dan los resultados”, aceptó.

El bache que atraviesa Gallos Blancos los acerca cada vez más a la parte baja de la tabla de cocientes. Eso ya preocupa al plantel: “Es una situación que no me había tocado vivir, yo creo que todos tenemos muy claro que es ganar cada fin de semana, no hemos podido hacerlo, no son los números que quisiéramos, pero creo que todos son mentalmente muy fuertes, estamos en deuda con nuestra gente", destacó Mier.

CAMPO DIFÍCIL

Querétaro buscará cantar en el infierno mexiquense, Toluca es el siguiente rival de los emplumados: “El Nemesio Diez es una cancha difícil, complicada, nos tocó ir el torneo pasado y sacamos un buen resultado, queremos hacer lo mismo, cometer los menos errores posibles”, cerró.