Para Lozano la presión se quita trabajando

(Foto: Club Querétaro)

Suenan las alarmas en Querétaro después de haber sumado una derrota más al complicado torneo que ha tenido el equipo 'albiazul' al mando de Jaime Lozano, que se mostró muy molesto al terminar el encuentro en el que su equipo perdió 2-1 ya sobre los últimos diez minutos cuando parecía que el partido estaba controlado.

En conferencia de prensa, Lozano declaró que el vestuario estaba molesto, hay cosas que aún no logran corregir en los partidos y que les ha costado muchos puntos de local.

"Obviamente en el vestidor están muy molestos, todo suena a pretexto, todo te molesta más de lo normal, no tienes tanta paciencia como si las cosas fueran un poco mejor, están como tienen que estar con una derrota, enojados, si nos da lo mismo ganar, perder o empatar vamos a seguir como estamos" mencionó Lozano sobre el estado anímico que atraviesa su equipo.

El entrenador respondió a la interrogante que cuerpo técnico y afición se hacen cada partido después de ver, por lapsos, un gran funcionamiento del equipo que no pueden reflejar en el marcador, ¿qué le falta al equipo?

"Faltan cosas, para mí la verdad un partido feo, no fue lo que esperábamos, los dos equipos temerosos por momentos ellos con el gol tuvieron más la pelota, nosotros nos encontramos con el gol y cuando un poquito mejor nos sentíamos, lo que nos viene pasando; te llegan y te anotan" agregó.

Para Lozano los abucheos que se escucharon en 'La Corregidora' no preocupan pero sí les molesta tanto a cuerpo técnico y jugadores pero mencionó que entiende a la afición.

"Los abucheos si presionan a ciertos jugadores que no tienen tanta experiencia, que nos preocupen, no; que nos molesten, sí. Están molestos porque no hemos ganado los últimos partidos pero los entiendo porque el equipo tiene un rato sin poder clasificar, tenemos que poner de nuestra parte"

"No conozco otra forma de quitar la presión que trabajando, la paciencia tiene un límite y yo tengo que trabajar hasta donde me dé, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, el partido no fue como yo lo esperaba, no me gustó y bueno, lo que nos toque en una semana y para adelante" mencionó Lozano.

Por último, Jaime Lozano dijo que los buenos resultados de visita a diferencia de los malos como local, se dan por una cuestión táctica y no por otro factor.

"La verdad somos un equipo que al trabajar tanto en mantenernos defensivamente bien de visita, ellos tienen la obligación de atacarnos y el equipo se siente cómodo ahí y cuando nos toca proponer nos generan ocasiones que nos están costando defender" agregó Lozano luego de la derrota ante León.