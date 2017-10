David Patiño: "Vamos a recuperar y mantener lo bueno que se hizo"

Google Plus

(Foto: Pumas MX)

Un nuevo reto se le presenta a los Pumas de la UNAM, ya que David Patiño tomó las riendas del primer equipo con el objetivo de sumar los puntos necesarios, y salir del fondo de la tabla general en el Apertura 2017.

“Lo primero que quiero decir es que respeto totalmente el trabajo de Sergio y Paco. Para mí el hecho de estar en esta silla es un honor y un sueño hecho realidad, para ello me he preparado. Sé de la dificultad que representa el momento del equipo y me siento con la capacidad de sacarlo adelante", dijo el nuevo entrenador universitario en las instalaciones de Cantera.

Con respecto a la directiva, el estratega se mostró agradecido con su decisión: "El hecho de que me hayan puesto demuestra congruencia con una idea, demuestra no ceder a presiones externas y buscar mantener una idea. Habla de una rectitud en la línea de pensamiento. Hay una vergüenza deportiva en el equipo, hay una intención clara de sacar las cosas adelante, de demostrar que se puede y yo creo que se puede”.

"Va a estar de titular quien esté mejor en el momento para cada partido"

Para finalizar, aclaró sus objetivos a cumplir en estos seis partidos del presente certamen: "Vamos a recuperar y a mantener lo bueno que se hizo. Corregiremos lo que no se ha hecho bien, pelearemos con todo lo que está en nuestro (alcance), con inteligencia y esfuerzo, cada punto que falte en el torneo”.

Por otro lado, los felinos se medirán ante el Necaxa el sábado en el Estadio Victoria. Duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2017. Donde es fundamental sacar tres unidades fuera de casa y volver hacer pesar el Estadio Olímpico México 68.