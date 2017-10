Previa Pumas - Cruz Azul: duelo capitalino

Google Plus

Ya son pocas las fechas en el Fútbol mexicano y Pumas necesita urgentemente sumar puntos y entrar a la liguilla; por su parte Cruz Azul hasta el momento se encuentra en el octavo lugar de la tabla, pero de todas formas tiene la necesidad de la suma de puntos para mantener su permanencia y obtener su boleto a la fiesta grande.

El cuadro auriazul no puede dejar ir más puntos, presionados por la afición ahorita se encuentran sumamente obligados a la victoria; el rival no es nada facil, no esta de más mencionar que en este tipo de encuentros se juega algo más que solo puntos, pues ambas aficiones son orgullosas, apasionadas y de hueso colorado, defienden, siguen alentando a su equipo en cada uno de los partidos, son equipos llenos de tradición en la Ciudad de México

Duda

Durante la semana había mucha duda respecto a este encuentro, por la situación que en estos momentos se esta viviendo en la Ciudad de México posterior al terremoto del 19 de Septiembre, afectando distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión por medidas de seguridad este encuentro se llevará acabo en una sede alterna, el Estadio Corregidora; cabe mencionar que no es la primera vez que estos conjuntos se enfrentan en dicho estadio.

Nicolas Castillo

El chileno se ha vuelto un referente importante en el cuadro auriazul, ya que constantemente ha demostrado sus dotes dentro del terreno de juego al tocar el esférico. Al igual llama la atención su posible regreso a las canchas ilusiona a la afición y en esta ocasión es nuestro jugador a seguir.

Felipe Mora

Delantero chileno que con tres anotaciones en 9 encuentros, 7 de ellos dentro del cuadro titular, parece que su carrera puede despuntar, apoyado por Edgar Méndez y que unidos hacen una dupla indispensable para el Director Técnico Paco Jémez.

Posibles alineaciones