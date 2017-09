Efraín Velarde, expuma vestido de diablo

Google Plus

Foto: JamMedia

Se reanudan las acciones del fútbol mexicano en lo que representa a la jornada 11, duelo que trae nostalgia a la afición universitaria, ya que se podrán volver a encontrar con uno de los jugadores más queridos por la afición tras pertenecer más de 10 años en la institución de la máxima casa de estudios en México, Efraín el “Chispa” Velarde.

Sin duda Velarde es muy valorado por la afición puma, jugador que surgió de la cantera y que desde los 13 años unió a sus filas. El 15 de Mayo del 2004 es una fecha imborrable para el Chispa, ya que debutaría en el máximo circuito del balompié nacional frente a los Rayados de Monterrey, e iniciaría su trayecto futbolístico con un gol en los últimos minutos, para darle así la victoria al equipo por marcador de 3-2.

El pasado mes, Velarde cumpliría sus 400 partidos en la Primera División de México, en el encuentro entre Toluca vs Puebla, marcando hasta ahora 11 goles en su trayecto como futbolista profesional, 9 con la casaca auriazul, 1 con los esmeraldas y 1 con su reciente equipo.

Ahora con la playera de los Diablos Rojos del Toluca, Efraín Velarde se ha vuelto una pieza fundamental en el armado táctico de Hernán Cristante, y es ahora enfrentando a su ex equipo, para tratar de detener la ofensiva puma, quien tendrá una baja muy sensible tras la lesión de Nicolás Castillo en el partido de Copa vs Monterrey.

El partido tendrá un plus muy importante, además del reencuentro del Chispa con su ex equipo, la directiva del Toluca decidió donar el 100% de la taquilla para destinarlo a las afectaciones que dejó el sismo del pasado 19 de Septiembre en algunos estados del centro del país.