Sergio Egea: "Cuando los resultados no se dan hay mucha presión"

(Foto: Dale Pumas.com)

Los Pumas de la UNAM perdieron 2-0 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario; por lo que el estratega de los felinos, Sergio Egea, habló acerca del momento por el que su equipo pasa en el torneo Apertura 2017.

"Es una situación embarazosa, difícil, de un club grande que se ha metido en una dinámica de resultados negativos y no cabe duda que tenemos que aunar esfuerzos con los futbolistas, el plantel, la gente del club para revertir esto y volver a la senda del triunfo", dijo el entrenador auriazul en el inmueble México 68.

Sobre la presión del equipo ante los malos resultados, el técnico aseguró: "Cuando los resultados no se dan hay mucha presión, somos un club muy grande, que debemos dar mejores resultados, pero bueno, somos profesionales, debemos aguantar espaldas anchas y seguir trabajando para revertir esta situación".

Además, añadió que esto es una crisis, pero hay un plantel unido de cara a superarla: "Es una crisis grandísima, no vamos a negar los hechos, están ahí, por lo tanto tapar el sol con un dedo no vale. No lo estamos haciendo bien, empezando yo, con mi responsabilidad del armado de la plantilla".

"Yo estoy super preparado, he vivido estas situaciones muchas veces en mi carrera"

Para finalizar, el líder de Pumas pidió disculpas a los aficionados por estos resultados: "Hay que pedirle disculpas a la afición, no son merecedores de estos resultados negativos que estamos dando, pero suele pasar que te metes a una dinámica difícil y te cuesta muchísimo", concluyó.

Con esto, Club Universidad continuará con sus entrenamientos para mejorar y enfrentar el compromiso en la Copa MX, donde se medirán ante Monterrey en el Estadio BBVA. Duelo correspondiente a la sexta jornada del certamen copero.