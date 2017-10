Israel Villaseñor: “Créanme que no hay apatía; no hay valemadrismo”

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

La Franja ganaba el encuentro 2-1 a Querétaro hasta el minuto 90. Faltando tres minutos de tiempo agregado, Jerónimo Amione cometió una falta en los linderos del área que protegía el arquero Israel Villaseñor.

Una jugada se derivó de esta falta; el equipo poblano no colocó una barrera para proteger su arco y fue aprovechado por Querétaro para empatar luego de un desvío provocado por un zaguero camotero.

Terminando el encuentro, Israel Villaseñor y el defensa Luis Venegas protagonizaron una fuerte discusión que llamó la atención. Ante esto, el portero mencionó que lo invadió la calentura, aunque no es ningún justificante.

“A flor de piel tenemos el coraje, la frustración, la decepción y si te estornudan a un lado te enojas, te molestas y no sabe cómo canalizarlo y fue parte de eso: fue una calentura. Él pensaba una cosa y yo deseaba otra, nos confrontamos y es muestra de que hay sangre. Habrá mala suerte, mala fortuna, circunstancias, pero créanme que no hay apatía, no hay valemadrismo y no tienen idea de cómo pasamos una noche de éstas. No conozco a un compañero que hoy se duerma antes de las 4 AM, de aquí a que saques la adrenalina de tu cuerpo, cierres los ojos se te vienen imágenes y repeticiones. Es difícil, créanme que no nos queda más que trabajar y tratar de revertir esto.”

Puebla enfrenta a Monterrey el próximo miércoles 18 de octubre y el arquero poblano ya piensa en ese encuentro.

“Yo me doy como margen de aquí a las 4 de la mañana para dormir lo que se pueda. Ya no podemos revertir el pasado, pero si a partir de mañana a las 11 AM que tenemos cita para entrenar .Cada paso que demos; cada pase; cada pelota ya es pensar en Monterrey, que hoy en día es de esos rivales que visten. Yo sé que la afición esta frustrada, pero yo creo que valorarían un triunfo contra Monterrey. No lo veo imposible".