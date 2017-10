Enrique Meza: "Llego con mucha ilusión a Puebla"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña I VAVEL)

Enrique Meza fue presentado este miércoles en el Estadio Cuauhtemoc ante los medios de comunicación durante el receso por la Fecha FIFA antes de reanudar la Liga recibiendo en casa a los Gallos Blancos de Querétaro.

El 'ojitos' Meza reconoció que tiene frente un reto muy importante en su carrera como estratega: "Es un reto muy importante y he estado en circunstancias similares, pero en este caso el equipo juega bien, los jugadores están dispuestos a todo y entrenan con mucha alegría y conscientes que hay una meta que perseguir. Se han cometido errores y por eso han recibido tantos goles. La afición está dolida y está desesperada, hoy lo que necesitamos es que vengan, nos apoyen, nos cuestionen y nos ayuden".

"Tengo mucha experiencia, pero eso es pasado, el presente es un sudor nuevo. Es necesario que el equipo confíe y crea, los jugadores tienen que creer lo que uno propone y a veces también lo tienen que querer, pero también tenerme miedo. Si una manzana está podrida puede echar a perder toda la canasta y no queremos eso" aseveró Meza, dando a entender que no se tentará el corazón si debe separar a algún jugador del equipo.

El 'Profe' Meza dirigirá al séptimo equipo en su carrera como entrenador y aseguró que se ha encontrado ante un plantel que tiene condiciones para salir del bache en el cual se encuentran: "Los jugadores tienen que confiar, y en términos generales lo que les pido que hagan muy bien lo fácil y no hagan cosas difíciles. Esto se da con la confianza y tras haber acumulado algunos buenos resultados. El equipo se encuentra en un buen nivel físico, aunque da la impresión que el equipo se cansa, pero realmente prevalecía la intención de mantener la pelota".

"Siempre he tratado de imponer un estilo de juego, y aquí voy a hacer lo mismo porque los jugadores son buenos. Mis equipos casi siempre son muy técnicos, aunque eso no quiere decir que no luchen o de repente den alguna patada, y generalmente jugamos bien".

Sobre su salud, el estratega nacido en la Ciudad de México dijo sentirse en buen estado: "Estoy muy bien, si no hoy no estuviera aquí. Tengo muchos deseos de trabajar y me ofrecieron una oportunidad en la que espero intentar enaltecer al juego".

Finalmente, Meza Enríquez mandó un mensaje a la afición de lo que podrán ver con él al mando del equipo: "Pueden esperar que el equipo juegue bien, que mejore lo que se ha hecho hasta hoy, no únicamente en los puntos obtenidos, sino también en cómo juega, aspiramos a que el equipo se vea mejor".