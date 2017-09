'Kevin' Rojas y 'Paco' Torres lamentaron el despido de 'Chiquis' García

Google Plus

A pesar del esfuerzo, Puebla se volvió a ir con las manos vacías como local (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

Puebla volvió a sucumbir en este Apertura 2017, esta vez a manos de los rojinegros del Atlas por marcador de 2-1 . Después del partido, Óscar Rojas, lateral del equipo de ‘La Franja’ habló sobre las sensaciones que dejó entre la afición el haber sucumbido de nueva cuenta en condición de local.

“Es normal que la afición de algún modo exija. Es difícil asimilar esto. Somos los únicos culpables, los únicos que estábamos metidos éramos nosotros mismos. Tenemos que trabajar para sacar esto adelante; no lo hemos hecho”.

El descalabro le costó el puesto a Rafael ‘Chiquis’ García quien dejó de ser el técnico camotero en los minutos posteriores al encuentro y Rojas se mostró apenado por no poder haber respaldado al entrenador.

“En lo personal me siento todavía en deuda con Rafa. Para mí es un buen entrenador, las cosas no se dieron y, al final, el que tiene que dejar el equipo es él”, lamentó.

Por otro lado, Francisco Torres también se mostró frustrado por no haber cosechado los puntos en el Cuauhtémoc.

“Es una impotencia el no sumar y el no ganar, pero creo que somos gente profesional y aquí no se puede tirar la toalla. Creo que lo que debemos hacer es levantar la cara, seguir trabajando fuerte y sé que esto va a cambiar algún día”, señaló.

El ex jugador de América y Santos también habló sobre el despido de García.

“Siempre se van a ir por el entrenador y duele. Era un buen entrenador, hacía buen grupo, pero siempre se van a ir por la parte que es más fácil, el entrenador”, añadió.

Posteriormente, fue enfático para señalar que una división dentro del vestidor camotero no fue lo que generó esta racha de malos resultados.

“El vestidor nunca está divido, son situaciones del futbol. Nosotros estábamos a muerte con él. Creo que todos se mataron, nadie quiere perder y el futbol es así. Creo que estamos todavía a tiempo de salvar esto”.

Finalmente, Torres quiso tranquilizar a la afición con la esperanza de mejores actuaciones y resultados para los blanquiazules.

“Esto va a cambiar. No podemos bajar los brazos. Somos gente madura, profesionales y sabemos que va a cambiar esto tarde o temprano. Nos vamos a levantar a entrenar a seguir pensando en la primer victoria, esa es la única forma de salir adelante”, concluyó.