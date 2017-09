Moisés Muñoz :"Los que cometemos los errores en la cancha somos nosotros"

Google Plus

Puebla peleó, pero no pudo ante un ordenado León (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

Moisés Muñoz, arquero del Puebla, habló sobre la difícil derrota por la mínima diferencia que su equipo sufrió ante León. Destacó la falta de contundencia por parte del equipo y señaló los errores en el manejo del balón durante el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Apertura 2017.

“Tenemos opciones de gol claras y no somos capaces de concretar y, obviamente, así es difícil ganar un partido. También carecimos de la posesión del balón, de la circulación adecuada, cometimos muchos errores en pases muy sencillos. Creo que León tampoco fue un rival agobiante, no hubo muchas jugadas de gol; las jugadas más claras las tuvimos nosotros y no fuimos capaces de concretar”, comentó.

“Ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer, algo similar a lo que nosotros hicimos en Guadalajara. Se pararon bien en su medio campo y contraatacaron. Yo creo que a nosotros nos faltó un poquito más de profundidad, sin embargo, en la segunda mitad creamos tres jugadas claras de gol. De ser más contundentes, pudimos al menos anotar una y quedarnos con un empate que no nos hubiera gustado, sin embargo, hubiera sido mejor que la derrota”, añadió.

La afición poblana salió de la cancha del Cuauhtémoc visiblemente molesta pues su equipo ha logrado sacar solamente 5 de 18 puntos posibles bajo el mando de Rafael ‘Chiquis’ García. Sobre ello, Muñoz se mostró apenado.

“Estamos, de verdad, apenados con la afición. Quieren ver a su equipo ganar en casa y nosotros también queremos darle esa alegría a nuestra afición. El hecho de no poder ganar el partido aquí en casa nos deja frustrados, con un mal sabor de boca y entendemos a la gente que exige y que nos pide. Nos obliga a trabajar, entrenar con mucho más actitud y a mejorar todo lo que hicimos mal para plantear un partido más inteligente y mucho más eficaz ante Toluca”.

Además, el portero ex de América no tuvo reparo en calificar el partido ante León como un retroceso respecto a lo que se había conseguido en Guadalajara.

“Habíamos logrado avanzar y ahorita, nuevamente, retrocedemos. Eso no es nada nuevo y tenemos que sacudirnos esta derrota lo más pronto posible para poder trabajar con miras a una victoria en Toluca. Sin duda alguna, no será sencillo, pero si somos capaces de plantear un partido inteligente, podremos traernos un buen resultado de allá”.

Finalmente, mostró su respaldo a su técnico, cuya continuidad peligra, tomando la culpa del mal funcionamiento en cancha.

“Los que cometemos los errores dentro de la cancha somos nosotros. El trabajo está ahí. No tenemos ninguna queja sobre el mismo y tenemos que ver la mejor manera de plantear el partido contra Toluca porque creo que nos ha faltado intensidad”, concluyó.