Pachuca 0-0 Necaxa: puntuaciones  Pachuca (jornada 12)

(Fotomontaje: VAVEL)

Pachuca no logró obtener los tres puntos en el Estadio hidalgo, ante unos rayos que lograron mantener la portería en 0 ante el poderoso ataque tuzo, la clasificación de los hidalguenses tendrá un cierre de torneo dramático. Actualmente, Pachuca se ubica en la posición 12 de la tabla general con 13 puntos.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Pésimo / 4: Muy mal / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8-9: Muy bien / 10: Excelente / SC: Sin Calificación).

Alfonso Blanco (10)

El guardameta suplente mantuvo seguro el arco tuzo, al tener dos llegadas de peligro; una de ellas atajando a contrapie un remate al poste y sacando a tiro de esquina siendo factor del partido que presentó pocas llegadas de parte del conjunto de Necaxa.

(Foto: ESTO)

Oscar Murillo (9)

Referente de la defensa tuza, la habilidad y fildeo lo han caracterizado a la hora de defender, las jugadas que tuvo las resolvió de buena manera con seguridad y velocidad, ha logrado entenderse de mejor manera con Omar González y recuperando esa seguridad que caracteriza al conjunto tuzo.

(Foto: El Palpitar)

Omar González (8)

El defensa norteamericano había presentado baja de juego debido a una lesión al inicio de torneo, sin embargo ha recuperado el nivel, se ha consolidado una vez más en la defensa titular. Tuvo jugadas aéreas que cortó de buena manera, además saliendo en jugada con los laterales tuzos correctamente.

(Foto: ESTO)

Emmanuel García (8)

Ya consolidado en la lateral izquierda de Pachuca, disputó con velocidad y seguridad los ataques que logró presentar Necaxa. Intentó centrar a los delanteros tuzos para obtener el gol; sin embargo. este no llegó, pudo distribuir de buena manera las jugadas en las que llegó a participar.

(Foto: Récord)

Raúl López (9)

El 'Dedos' López defiende los ataques por la banda derecha, siempre presenta velocidad al momento de retener y atacar. Mostró seguridad y buen entendimiento con los centrales al momento de los ataques.

(Foto: Posta)

Jorge Hernández (9)

Mediocampista mexicano que partido a partido muestra esa garra que lo caracteriza; solidez en el medio campo y buenas coberturas en los tiros de esquina tuzo. En el juego aéreo no presentó problemas al defender, además buena distribución a los delanteros.

(Foto: Telemundo Deportes)

Víctor Guzmán (8)

Mediocampista mixto que en el actual torneo ha mostrado un nivel que lo podría llevar a la Selección Mexicana. En los últimos encuentros se ha hecho presente en el marcador, tuvo dos llegadas que no pudo definir de cabeza.

(Foto: AS México)

Erick Gutiérrez (8)

Aa pesar de su ritmo de juego, no encontró los espacios para llegar con peligro a la portería de Marcelo Barovero.

(Foto: ESTO)

Edson Puch (7)

Futbolista que llegó a Pachuca en el actual torneo con baja de juego. Sin embargo, poco a poco va recuperando ese nivel que lo ha llevado a la selección chilena. Ayer no pudo mostrar desequilibrio contra su ex equipo.

(Foto: Pachuca F.C)

Jonathan Urretavizcaya (8)

Seleccionado uruguayo que se caracteriza por su velocidad y verticalidad al momento de atacar, sin embargo ayer no encontró entendimiento con Franco Jara y Puch, por lo que no representó mucha desestabilidad. Además, por momentos intentó jugadas individuales que no trascendieron.

(Foto: Fox Sports)

Franco Jara (7)

El delantero argentino, titular por momentos, intentó controlar el balón fuera de su zona. Es así como se perdía fuerza al momento de atacar. En el actual torneo, no ha tenido mucha participación debido a varias lesiones que ha presentado.

(Foto: ESTO)

Keisuke Honda (8)

El jugador nipón entró de cambio al 64´ y rápidamente intentó distribuir el juego tuzo. Sin embargo, sin trascendencia. Aunque tuvo un tiro libre que no pudo aprovechar, luego de mandar el esférico por afuera de la zona de peligro.

(Foto: Récord)

Angelo Sagal (7)

El delantero chileno entró de cambio al min 64´ a pesar de tener poco tiempo en la cancha intentó participar en los ataques, tuvo una jugada en cabezazo que no pudo definir de buena manera.

(Foto: ESTO)

Erick Aguirre (8)

A pesar de estar tres semanas fuera por lesión, el jugador entró de cambio al 73' y se mostró participativo. Sin embargo, está fuera de ritmo y perdió balones que pudieron trascender por la banda izquierda.