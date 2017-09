Previa Pachuca - Cruz Azul: una nueva edición del Clásico Hidalguense

Google Plus

El estadio Hidalgo se viste con sus mejores galas para recibir el que sin duda es el duelo más esperado por la población local, en el cual los Tuzos del Pachuca reciben a la Maquina Celeste de la Cruz Azul. Para nadie es una sorpresa que este duelo se posicione por encima de los duelos ante las Águilas del América,as Chivas Rayadas del Guadalajara y Pumas de la UNAM, y es que el equipo cementero se fundó en una población que se encuentra a tan sólo unos kilómetros de la ciudad de Pachuca, por lo que son miles los aficionados que hacen el viaje para ver al equipo de sus amores pintando de color azul las gradas del “huracán”.

A reencontrar su mejor forma

El equipo dirigido por el DT uruguayo Diego Alonso no está pasando por su mejor momento, y es que a pesar de no haber mostrado un mal funcionamiento, los resultados no han acompañado al equipo blanquiazul. Sin embargo, se espera que con la recuperación de jugadores importantes que se encontraban lesionados el equipo pueda volver a los primeros planos, y justo a tiempo para mostrar su máximo potencial en la próxima edición del mundial de clubes.

¿Despertó el gigante?

Parece ser que el cuadro cementero ha encontrado el estilo de juego ofensivo que tanto su técnico como su fiel afición tanto habían buscado. La combinación de jóvenes canteranos, experimentados jugadores nacionales y extranjeros de gran calidad parecen ser la clave para poder acabar con la sequía de títulos que el equipo arrastra desde hace ya varios años.

Jugadores a seguir

Jorge Hernández: El “escudo” del equipo blanquiazul pasó por una baja de juego la cual fue notable durante sus primeros partidos en el torneo, sin embargo con el pasar de las jornadas el casaca número 16 parece haber regresado a su nivel. Su entrega en cada disputa por el balón y buena selección de pases será fundamental para frenar al ataque rival.

Edgar Méndez: El mediocampista ibérico ha dejado en claro desde sus primeros minutos sobre la cancha su gran valía en el esquema de Paco Jemez. Su gran despliegue físico y serenidad de cara al arco lo han convertido en uno de los consentidos de la afición celeste.

Últimas alineaciones