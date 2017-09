Chivas se impone 3-1 a Pachuca, inoperancia tuza.

Google Plus

Pachuca, Hidalgo. En un inicio de jornada frío, el estadio Hidalgo como escenario, Pachuca y Guadalajara se enfrentaron en el partido correspondiente a la fecha 8 del apertura 2017, un partido en el cual los 2 equipos se encontraban urgidos de los 3 puntos, la dinámica fue un factor determinante, errores defensivos de los tuzos dejaron aún más dudas en Diego Alonso sobre el accionar de su equipo.

Rápidamente los tuzos buscaron el gol, al minuto 2 en una jugada por el lado derecho Jonathan Urretavizcaya mandó un buen centro que Erick Gutiérrez logró rematar de cabeza pero Rodolfo Cota mando a tiro de esquina en una buena atajada. Pachuca parecía que iría con todo arriba por el gol, sin embargo al minuto 15 en un tiro de esquina y una mala comunicación entre Oscar Pérez y Emmanuel García, Chivas se fue arriba por conducto de Michael Pérez aprovechando el error defensivo.

Posteriormente Pachuca parecía un tanto desconfiado, cediendo el balón a las chivas, equivocándose en pases y sin cohesión entre el canterano Robert de la Rosa y el mediocampo tuzo, chivas empezó a presionar, tiros desde afuera del área tuza con peligro y al minuto 30 en una buena jugada de Ángel Zaldívar, Rodolfo Pizarro intentó marcar sin embargo la defensa tuza bloqueó el tiro pero para fortuna de los tapatíos Eduardo López logró concretar el 2-0.

Pachuca no encontraba entendimiento, jugadores como Erick Gutiérrez, Jorge Hernández, etc., se veían desorientados. Durante minutos no pudieron sumar más de 3 pases, para sorpresa de los aficionados que se dieron cita con un clima gélido y lluvioso, en un gran desborde de Rodolfo Pizarro y centro retrasado el cual Oscar Murillo vio pasar de largo, Carlos Fierro cruzó lo suficiente para cerrar el primer tiempo con un 3-0 a favor de los visitantes.

Para el segundo tiempo, los tuzos abajo en el marcador, decidieron realizar varios cambios en la ofensiva, con la entrada de Angelo Sagal y Franco Jara buscaban un empate casi heroico. Es así como después de varias llegadas y tiros los cuales Rodolfo Cota resolvía sin problema, al minuto 66 una gran jugada por la banda izquierda, Angelo Sagal mandó un centro con ventaja el cual cerró de buena manera Franco Jara para poner un gol a favor de los tuzos.

Es así como intentaron mejorar en el campo y meter presión a falta de 2 goles, pero los minutos pasaban y unas chivas bien ubicadas, evitaban que los tuzos crearan oportunidad de peligro, finalmente en una jugada cercana al banco tuzo, Diego Alonso tocó a Michael Pérez, suficiente para que el árbitro mandara a los vestidores al técnico hidalguense. Sin embargo se iniciaron una serie de empujones dentro de la cancha a causa de esta jugada, mostrando los tuzos desacuerdo por la expulsión.

Lamentablemente finalizó el partido con un marcador negativo para Pachuca de 3-1, creando molestia y duda por parte de la afición hidalguense.