Orgulloso Diego Alonso pese a derrota

Foto: VAVEL México.

Se terminó la buena racha. Pachuca sufrió un descalabro en su visita a Xolos de Tijuana este viernes, fueron derrotados dos goles a uno en la ciudad fronteriza.

Pese a la derrota, el estratega Diego Alonso dijo estar orgulloso por lo realizado por su equipo en la cancha del Estadio Caliente, donde jugaron con desventaja numérica por casi 80 minutos de partido.

"Este partido es de admirar lo que han hecho los jugadores en el campo con un hombre menos desde el minuto doce, me siento muy orgulloso y es lamentable que no nos podamos llevar un empate aquí, o más. Lo que me queda es felicitar a mis futbolistas."

Acerca de las bajas, el director técnico apuntó la juventud que tenía en la banca con cuatro jugadores menores a 22 años, sumados a los dos que arrancaron de titulares.

"La banca estaba repleta de jóvenes. Tenemos gente muy joven, lógicamente con seis bajas como venimos hoy, todavía hay más oportunidades para ellos y seguiremos contando con los jugadores que estén en mejores condiciones."

Tras la expulsión de Víctor Guzmán al minuto doce, Alonso modificó la postura de su club dentro del campo y dejó al conjunto canino la posesión del esférico, misma que aprovecharon para explotar las bandas.

"Fue estratégico", dijo el estratega ante esta situación. "Sí les regalamos las bandas y no permitimos que jugaran por dentro para poder ganar gente, cuando estás con uno menos algo tienes que resignar."

Sobre Keisuke Honda, el uruguayo comentó que tuvo más minutos jugados que el partido anterior, que cada vez el jugador está mejor y que competirá con sus compañeros por la titularidad.

El Club Pachuca tendrá un largo receso por la Fecha FIFA tras no disputar Copa MX a media semana, volverá a la carga el 9 de septiembre en la jornada 8 de la Liga MX ante Guadalajara en el Estadio Hidalgo.