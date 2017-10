Previa Necaxa vs Pumas: el 'Rayo' recibe a un felino en mal momento

Google Plus

Un semestre con muchos descansos y un certamen bastante espaciado entre Fechas FIFA y distintos sucesos que han pesado en el funcionamiento de los equipos y en el ritmo de juego, ha hecho que la pelea por el título se dificulte y cada vez se vea más incierto el paso del torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Con todo eso, Necaxa viene con una pequeña racha de tres partidos sin derrota, pero con pocos goles a favor, y tratará de vencer a unos Pumas que llegan como el peor equipo de la competencia.

Tal parece que Ignacio Ambriz ha encontrado su estilo de juego, para muchos no es de lo más llamativo, pero le ha funcionado, sigue con algunos problemas para encontrar sus jugadores titulares, pero como han ido avanzando las fechas, se puede creer que él ya sabe en quién confiar su juego. En contraparte, David Patiño hará su debut como estratega al frente del conjunto universitario.

¿Cómo llegan?

Los Rayos empataron a cero goles en su último duelo en la ciudad de Pachuca, en partido bastante cerrado y un reencuentro de Puch con su ex-equipo no bien recibido la afición rojiblanca en el Estadio Hidalgo. Con este resultado, logró permanecer en la posición 7 de la tabla general, y llegará a enfentar a los felinos con una expectativa muy alta por la forma en que llega el rival.

Mientras tanto, los Pumas están pasando por una crisis en la que parece no haber remedio a corto plazo; están en último lugar de la tabla, y vienen de una goleada 1-4 contra Cruz Azul, dándoles un golpe de autoridad de local, aunque no en el Universitario, ya que dicho cotejo se jugó en Querétaro.

Antecedentes

Cuando se enfrentan estos dos importantes equipos de México dejan la estadística muy apretada, ya que de 32 partidos disputados, ambos cuentan con 12 victorias y ocho empates. Mientras que en los partidos de Necaxa como local, los rojiblancos llevan una ligera ventaja con siete triunfos ante cuatro de los de la UNAM. A Pumas le ha ido bien jugar en el Victoria, ya que tiene más triunfos que los Rayos.

Jugadores a seguir

En Necaxa, la escasez de goles afecta tanto al equipo completo como a los delanteros que no convencen y que tratan de mejorar por el bien del equipo; Pablo Velázquez ha demostrado que es el goleador del equipo, no sólo porque es el que más veces ha ayudado, sino porque no ha atravesado por ‘malas rachas’ tan grandes como la de Carlos González respecto al principio, al igual que la de Jesús Isijara. Por lo tanto, los goles podrían llegar de la mano del paraguayo.

Ante la lesión de su compatriota, Nicolás Castillo, Marcelo Díaz se convierte en el hombre más importante de la oncena felina. El contención chileno será fundamental para darle el equilibrio que necesita Pumas para que deje el último lugar de la clasificación.