Zorro sale electrocutado del Victoria

Los Rayos del Necaxa recibieron a los Rojinegros del Atlas en partido de la jornada 7. Por segunda jornada consecutiva y en la misma semana, Necaxa le hizo los honores a otro rival en el Coloso de la Col. Héroes, en un duelo que en el papel se antojaba trepidante por la condición de local del primero y el tradicional juego propositivo del segundo, además de que eran los dos equipos que mejor habían arrancado el torneo.

El comienzo del primer tiempo se caracterizó por la tibieza del Atlas al frente, ataviado en un extraño color verde, mientras que los albirrojos salieron al terreno de juego con ideas mas claras, pero con la misma falencia de siempre: la contundencia. De poco sirvió que Báez le haya puesto un centro medido a González que con cabezazo pasó por encima de la meta de Fraga. Incluso se intentó de media distancia, pero no pasó de sustos en los minutos iniciales.

Y la insistencia rendiría frutos al cuadro local, que tras jugada armada por derecha, un remate necaxista que Fraga no pudo controlar, terminó en los pies de Erpen que no pudo rechazar, empujándola a su propia meta. Pero la respuesta del Atlas tardaría poco en llegar, ya que tras tiro libre y colocado, Barovero no pudo contener y Erpen, enmendando su error, empujó a escasos metros de la meta albirroja.

Pero el Necaxa era consciente que era la única opción clara que había fabricado el Atlas hasta ese entonces, y algunos minutos después, el ataque necaxista orquestó ataque que obligó a Fraga a salir de su zona, y en balón gloebado, la zaga rojinegra sacó en la raya. Necaxa era más peligroso, o al menos jugaba con mayor idea, ya que Atlas sólo tenía sensación de peligro a pelota parada.

Asi se fueron al descanso, con la garantía de que ambos equipos serían firmes en su postura por conseguir la victoria. Comenzado el complemento, ambos equipos tenían la misma postura, siendo el Necaxa el dueño del balón y de las acciones. Y así lo siguió demostrando, ya que los rojinegros no inmutaron a Barovero en los primeros minutos, mientras que Necaxa encontró su segundo gol de la noche, en los pies de Alvarado, tras haber recibido centro del ex-atlista Barragán, y apenas en la orilla del área grande, sacó disparo cruzado que chocó con el poste y venció a Fraga.

hubo tintes de polémica en una jugada protagonizada por Ponce, quien aparentemente fue derribado en el área visitante, pero el silbante lo vió como un intento de engaño, por lo que fue amonestado. Atlas intentó en los minutos finales, a lo Atlas, acercarse a la meta de Barovero, pero sin ninguna clase de éxito, siendo su intento más peligroso un tiro de media distancia de Madueña.

Con este resultado, Necaxa retoma el ritmo que había adquirido a principios de torneo, instalándose en la parte alta de la tabla, mientras que los rojinegros hilan cinco partidos sin conocer la victoria y se meten en severos problemas por el descenso. Necaxa, tras la fecha FIFA, hará visita a los Rayados de Monterrey, mientras que Atlas recibirá a los Tigres de la UANL.