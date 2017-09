Google Plus

Las 5 del Rayo: fecha cinco del Apertura 2017

Los Rayos del Necaxa empataron a 0 goles en la cancha del Estadio Nemesio Díez, en contra de los Diablos Rojos de Toluca, en un partido, donde los locales tuvieron el balón, dominaron el partido, pero los rojiblancos tuvieron las más claras de gol. Sí, la ofensiva volvió a fallar y prevaleció el cero.

No la meten ni por error

No importa cuando leas esto, Necaxa no sabe aprovechar sus oportunidades de gol, y nuevamente dejaron ir el triunfo tras fallar al menos, cuatro ocasiones manifiestas de gol. Ya sea Carlos González, Pablo Velázquez o Martín Barragán. Los tres centros delanteros necaxistas fallaron oportunidades con las que todo ‘9’ sueña.

Barovero también es humano

Esto sí es novedad, Marcelo Barovero, el hombre más confiable del plantel rojiblanco falló. Pero para su buena fortuna (esa que acompaña a los grandes) el balón no entró a su marco. Es cierto, ningún jugador es perfecto, pero ‘Trapito’ se esfuerza en serlo. Ánimo Barovero, sigues siendo el mejor.

Ambríz no quería ganar

Irónicamente, Necaxa pudo ganar en Toluca, pese al planteamiento defensivo del técnico, jugar con 8 atrás es señal de un esquema conservador. Sí no es por los despliegues de ‘Fideo’ e Isijara, Necaxa no hubiera tocado el área rival. No conforme con eso, Ambríz sacó a Daniel Álvarez para meter un lateral.

Avísenle a Carlos que el partido ya se empezó

El paraguayo Carlos González nunca estuvo en el partido, al menos no mentalmente. El casaca 32, no sólo dejó ir el gol en un par de ocasiones, sino también que estuvo poco fino a la hora de tocar el balón, y su aporte a la ofensiva hidrocálida fue bastante deprimente.

Gran defensa, sólida y confiable

Sí hay algo que destacar de los Rayos, es su defensa, y no sólo de la zaga central, también la contención tiene su parte. No es fácil detener un ataque como el que tiene Toluca, unos de los más poderosos de la Liga. Bien por el cuadro bajo de Necaxa, que partido a partido demuestra ser la base del equipo.