Resultado y goles del Toluca 0-0 Necaxa de la Liga MX 2017

93' ¡Pitazo final! Se reparten unidades en el Nemesio Diez en un cotejo donde ambos tuvieron para llevarse la victoria

90' Se añadirán 3 minutos

84' ¡Se estrelló la esférica en el poste! Barragán pierde la gran oportunidad del partido

83' Balón parado para los escarlatas

80' Remata con la testa Uribe el servicio de Sambueza

79' Deja la cancha Pablo Velázquez, entra Martín Barragán

76' Rubens vuelve a romper la línea del rival, controla Salinas pero se deja caer en el área. No se sanciona penal.

73' Sale Rodrigo 'Droppy' Gómez, entra Jesús Méndez

71' Pésimo intento del central Osvaldo González, voló el balón a la triubuna

70' Isijara cruza el disparo pero se estrella en la parte exterior de la red

69' Mario de Luna cabecea pero se va para afuera

68' Carlos González solo, no logra rematar y se pierde una gran oportunidad, tiro de esquina

66' A la cancha Mateus Goncalves, a la banca Rodrigo López

63' Adentro Miguel Ponce

60' Excelente jugada de Daniel Álvarez que acarreó el balón hasta la última línea pero sus compañeros desperdician la oportunidad

57' Luis Pérez cae en el área escarlata y se pedía penal pero el árbitro no lo concede

57' Sale Gabirel Hauche, ingresa Alexis Canelo

50' Pablo Velázquez recibe falta en la media cancha

48' Rodrigo Gómez tira pero la esférica es desviada hacia saque de esquina

45' Buena participación de Hauche mandando servicio pero el 'Trapito' toma la bola

1:05 ¡Arranca la parte complementaria!

12:49 En el primer tiempo observamos un ligero dominio de Toluca sobre la visita pero no existieron situaciones tan claras como para ponerse al frente del marcador

45' Termina la primera parte 0-0

44' Rubens Sambueza intenta soprender pero Marcelo Barovero la retiene sin problemas

43' De nueva cuenta el 'Portaaviones' Velázquez remata con la testa y la esférica pasa apenas por encima

40' Carlos González prueba un tiro cruzado que no pasa ni cerca de la portería resguardada por García

37' Luis Pérez intenta desde la media luna pero pasa muy desviado

36' Infracción cometida sobre Luis Pérez y el árbitro le muestra la preventiva a Gabriel Hauche

31' Rubens Sambueza se impone sobre la defensa necaxista, filtra balón a Hauche pero este remata tenuemente

27' Disparo de Carlos González que se marcha muy por arriba del arco local

26' Pablo Velázquez se adelanta a la defensa roja y consigue tiro de esquina

25' Rodrigo López se pierde la primera clara generada por los choriceros, vuela el esférico con el marco descubierto

21' Se marca falta a favor de Toluca en el balón parado

20' Tiro de esquina para la visita

18' Luis Pérez cae por empujón de Uribe y se marca la falta

13' Pablo Velázquez se pierde la oportunidad en el contragolpe y Luis García se queda tranquilamente con el balón

13' Toluca desperdicia la oportunidad y la estrella en el defensa rojiblanco

11' Amarilla para Marcelo Barovero

11' Tras la acción pasada se marca tiro libre indirecto pues Barovero tomó en las manos el pase de su compañero

10' ¡Se salva Necaxa! Barovero no conecta el pase recibido y por fortuna el balón choca en el poste

9' Beckeles comete infracción en la media sobre Rodrigo Gómez

Banca Necaxa: Yosgart Gutiérrez, Miguel Ponce, Bryan Colula, Dieter Villalpando, Víctor Dávila, Manuel Iturra y Martín Barragán

6' Primera llegada de peligro; desde afuera del área Rubens Sambueza impacta y Barovero rechaza con los puños

Banca Toluca: Ramón Pasquel, Juan Delgadillo, Jesús Méndez, Carlos Esquivel, Mateus Goncalves, Alexis Canelo, Martín Abundiz

4' Gabriel Hauche gana el primer tiro de esquina del partido

1' Gran desborde del 'Stripper' Salinas que manda centro pero nadie remata

1' Falta sobre Santiago García a mitad del campo

12:03 Inician las acciones de la primera parte

11:56 Comienza el protocolo de la Liga MX

11:41 Ambriz manda como titular a Pablo Velázquez que ya probó las mieles del campeonato de goleo mexicano con los 'Diablos Rojos', hoy regresa a lo que alguna vez fue su casa

11:40 Alineación Necaxa | Marcelo Barovero; Bryan Beckeles, Igor Lichnovsky, Mario de Luna, Jairo González; Xavier Báez, Luis Pérez, Daniel Álvarez, Jesús Isijara; Carlos González y Pablo Velázquez

11:36 Alineación Toluca | García; Velarde, Santiago García, Osvaldo González, Rodolfo Salinas; Antonio Ríos, Rodrigo López, Rodrigo Gómez, Rubens Sambueza, Gabriel Hauche y Fernando Uribe

11:20. No te puedes perder el Cara a Cara de este partido. El colombiano Fernando Uribe vs el chileno Carlos González, un verdadero duelo ofensivo que se vivirá en cuanto la pelota ruede desde mediodía.

11:09. Algo tendrá que inventarse hoy el cuadro de Aguascalientes porque, juntando duelos de liga y copa, Toluca ha vencido en 8 de los últimos 11 enfrentamientos en su casa al Necaxa. Una aduana infernal.

11:05. ¡A menos de una hora para el inicio del encuentro, así llegan Toluca y Necaxa al duelo de esta tarde!

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Toluca vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nemesio Diez. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Jugador a seguir Necaxa: Carlos González | Pocos le han puesto el ojo a este artillero paraguayo que desde su debut marcó gol para presentarse en el fútbol mexicano de manera oficial. Acumula 2 dianas en cuatro partidos disputados pero tiene cualidades muy positivas, un potente disparo con dirección a media y larga distancia, juego de espaldas dominado, desmarcación constante así como jalar marca para habilitar a compañeros, un delantero muy completo que puede complementar de gran manera a Pablo Velázquez, Riaño o Martín Barragán.

Jugador a seguir Toluca: Rubens Sambueza | El centrocampista ex América viene de rescatar tres unidades del 'Coloso del Humaya' en Sinaloa ante Dorados y sigue siendo pieza importante en los partidos de liga, cabe demás decir que pisa la línea final constantemente, siempre metiendo servicios y diagonales sumamente peligrosas para cualquier aparato defensivo, a esto le agregamos que es encarador, valiente y no necesita de velocidad para superar al rival. Con el paso del tiempo se ha hecho un jugador con mayor sacrificio que ayuda a recuperar bolas que incluso él mismo pierde, la incógnita es ¿hasta qué edad seguirá con el mismo desempeño?

Un total de 39 partidos disputados en la historia de ambos conjuntos en donde Toluca lleva una clara ventaja con nada más y nada menos que 19 cotejos ganados, mientras que Necaxa apenas acumula 10 con triunfos y existen diez empates, los mexiquenses han anotado 67 dianas y los de Aguascalientes 43 tantos.

En su última salida, los 'Rayos' vinieron desde abajo en el marcador que iba 2-0 a favor de Guadalajara para empatarlo. Ángel Zaldívar y Rodolfo Pizarro marcaron para Chivas mientras que Carlos González y Luis Pérez emparejaron el resultado final.

Necaxa arrancó de manera brillante el campeonato, con nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos pero con el objetivo claro de llegar a liguilla. No fue hasta la jornada pasada León quien frenó la racha de partidos sin perder de los hidrocálidos y lo hizo en Aguascalientes con un contundente 3-0 que no preocupa por lo mostrado antes pero sí expone carencias defensivas a las cuales se deben prestar atención para que no suceda lo mismo.

Vemos a un Ignacio Ambriz más maduro tras su experiencia con América, un claro ejemplo es saber el momento y los hombres adecuados dependiendo la situación del partido que deben ser el cambio de los titulares. Con un Jesús Isijara encendido que toma la batuta como uno de los jugadores más importantes para el equipo, lo que es una buena noticia no sólo para su club, si no también para Selección Nacional en donde puede ser probado; los rojiblancos se reforzaron con varios mexicanos que han mostrado gran nivel en liga por momentos, una gran oportunidad para ellos se les presenta.

El último partido de los 'Diablos' en la Bombonera significó victoria con remontada de la mano, sacaron la casta ante un Atlas que al igual que ellos venía invicto y con un fútbol que estaba siendo la sorpresa del torneo; los anfitriones fueron abajo al inicio con tanto de Vigón, igualaron gracias a Gabriel Hauche. En la segunda parte Alustiza aguadó la fiesta de nuevo pero Enrique Triverio y después Mateus Goncalves con una genialidad volvieron el aliento a las tribunas.

Toluca de menos a más busca encontrar la regularidad que en el torneo pasado no logró obtener y que le terminó por costar en instancias de semifinal. El conjunto rojo se acaba de desprender de Enrique Triverio y anunció la incorporación de Alexis Canelo como sustituto además de la incursión de Maximiliano Perg que se desempeña como zaguero central, a estos fichajes le agregamos Santiago García proveniente del Werder Bremen alemán y amteus Goncalves que ya habían sido anunciados desde hace tiempo. Como podemos notar, pocos refuerzos se añadieron, pocas salidas se dieron ya que Cristante busca mantener la base del proyecto con el que inició, con un plantel bueno, con jugadores de peso como Rubens y Barrientos, únicamente buscaba apuntalar la zona baja, veremos si fue suficiente.

Otro de los temas que preocuparon tempranamente fue la lesión del arquero titular Alfredo Talavera que se pierde el resto del torneo y en su lugar entra Luis García, ex arquero de Coras Tepic que ha tenido actuaciones aceptables en copa y en los recientes partidos de liga, pero no deja de ser una moneda al aire.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Toluca vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 5ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez a partir de las 12:00 horas.