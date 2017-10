¿LA Fecha FIFA es buena o mala?

Google Plus

(Foto: Fabio Barrera | VAVEL México)

El calendario de la Liga Bancomer MX tiene una nueva pausa en su edición de Apertura 2017. El motivo, hoy, no es por disturbios debidos de la naturaleza, sino a la segunda Fecha FIFA, en la que una ya clasificada Selección Nacional de México, jugará por compromiso sus últimos duelos en el hexagonal rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, dejando, como en cada ocasión que se suspende la actividad, inquietud por cómo se moverá el campeonato local tras de este tiempo de descanso.

Monarcas Morelia no se salva de todas las dudas que rondan en estas situaciones, donde, dentro de nuestro contexto de competencia, lo más normal es encontrarnos con equipos que tras el periodo de receso despuntan con una racha positiva que los catapulta a la parte alta de la tabla, algo que ya le ha tocado vivir al cuadro michoacano, y contrario a ello, hay quienes no logran alcanzar el ritmo que en algún punto los llevo a percibir posibilidades de finalizar entre los 8 primeros puestos, por lo que siempre existe la incertidumbre de cuál será el destino de cada institución después de que esto ocurra.

La pregunta que más constante se puede hacer en estos momentos, siendo conscientes de lo anterior es qué tan bueno o malo puede ser que el parón llegue en estos momentos y la respuesta nunca es exacta cuando se trata del balompié mexicano. Cabe recordar que Monarcas Morelia consiguió despertar en la Liga tras un mal arranque dos jornadas antes de detener la Liga por primera vez y pese a lo que la creencia popular pensó, la racha no acabó ahí, dejando a los morelianos como una de las escuadras que practicaban un futbol más ofensivo. Reflejo de ello la cantidad de ocasiones generadas, pese a que en ocasiones la definición ha fallado.

El problema principal con estos frenos a la actividad es pensar que siempre se tendrá el mismo efecto, es decir que si a un equipo en racha le cortas la inercia, en la reanudación va a caer, aunque es entendible por los ejemplos que hemos visto una y otra vez, no se puede tampoco ser pesimista al punto de pensar que el grupo de Roberto Hernández sufrirá de lo mismo. A final de cuentas hay posibilidades, pero ya han fallado antes; este equipo sabe a lo que juega y tiene una plantilla lo suficientemente talentosa para mantener el paso.

Entonces ante un regreso en la recta final no podemos decir realmente si es benéfica o no la efeméride mundialista, sería cuestión de intentar predecir en un entorno donde nada es predecible, lo que sí se puede hacer es esperar y sembrar fe en que los elementos que salten al campo mantengan el juego que han llevado hasta ahora; después de todo la primer Fecha FIFA no cortó los buenos resultados, hasta cierto punto sirvió para mantener la racha, ahora hay que esperar a lo que suceda tras la segunda.