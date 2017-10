Roberto Hernández: "Me quedó satisfecho”

(Foto: Sebastián Espino | VAVEL México)

Roberto Hernández, estratega de Monarcas Morelia se mostró satisfecho con el resultado que se obtuvo el viernes pasado ante Xolos de Tijuana, esto a pesar de que el funcionamiento de la escuadra rojiamarilla no fue la mejor ya que no se concretaron diversas jugadas de peligro, por lo que se deberá trabajar en la contundencia.

“Si, me deja satisfecho, bueno casi todo el partido me deja a gusto. Enfrente tuvimos un gran rival, si con un hombre menos durante muchos minutos, pero tiene mucha calidad que eso no se nos olvide. Sabíamos que iba a ser difícil quitarles el triunfo”.

“Si tuviera que corregir algo el día de hoy, corregiría la contundencia. Creamos mucho y solo metimos 3. Debemos de trabajar en eso y meterlas porque a veces así ganas los partidos. Si hubiéramos estado claros hubiéramos ganado5 - 0 o bueno 5 - 1. A veces nos cegamos y nos gana el hecho de decir “hicimos 3 goles” pero no todos los partidos son así, a veces debemos llegar dos veces y las debe meter porque solo así ganas”.

Sin embargo ‘El Comandante’ aseguró que el equipo supo manejar la mayor parte del encuentro, lo cual fue fundamente para salir victoriosos.

“Me voy tranquilo porque el equipo mostró calidad, mostró carácter y temple ante un equipo que está en los puestos altos de la liga y que por algo está ahí. Nosotros trabajamos 94 minutos para conseguir el triunfo y me quedo a gusto con ello”.

Hernández puntualizó que durante el medio tiempo se tuvo que buscar la manera de corregir el accionar de la escuadra michoacana ya que la superioridad numérica con la que contaban en el terreno de juego no se veía reflejada en el marcador.

“Les diré: a medio tiempo tuvimos que “jalarles las orejas” a los jugadores, estuvimos corriendo un riesgo innecesario al no ser lógicos en el desarrollo de juego. Respetar al rival es hacerles a veces 3 o 4 goles cuando debes de hacerlos. Y dejamos de hacer cositas. Creo que el torneo no está para eso. Perdonas a un rival y pierdes o empatas como nos ha sucedido, como sucedió el martes. Hoy no ocurrió eso, y fue bueno quedarnos con el resultado”.