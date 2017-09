Estadio Morelos, sin daños tras el sismo

Foto Monarcas Morelia

La tarde de este martes 19 de septiembre gran parte del centro de México fue sacudido por un terremoto de 7.1 grados Richter, la ciudad de Morelia también resintió el fuerte movimiento. Unos de los inmuebles que fue revisado exhaustivamente por parte de Protección Civil fue el Estadio Morelos, la casa de los Monarcas.

El personal de Protección Civil revisó los vestuarios, butacas, la parte interior como exterior del Estadio, así como la zona de palcos y plateas. Además de Protección Civil, la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Michoacán también estuvo presente en la revisión del inmueble, así como Lenin Pérez, Director de Operaciones de Monarcas, así como Jesús Alanís, Director del Estadio Morelos.

"Como parte de los protocolos de seguridad que tenemos en el Estadio Morelos así como de la Liga MX, se realizó la revisión del inmueble para verificar que no había daños estructurales. Afortunadamente nuestro estadio se encuentra en perfectas condiciones después del sismo", declaró Lenin Pérez luego de la revisión.

"Por determinaciones de la Federación Mexicana de Futbol el partido de Monarcas Morelia y Xolos de Tijuana, programado para las 19:00 horas, fue suspendido, pese a ello el Estadio se encuentra sin afectaciones", comunicó Protección Civil a través de un boletín.

Además del partido del Monarcas vs Xolos, la Federación decidió postergar los partidos Monterrey vs Leones Negros, América vs Cruz Azul y Chivas vs Atlas, correspondientes a los Octavos de Final de la Copa MX que se iban a disputar el día de hoy, así como los juegos del día de mañana donde chocarían Pachuca vs Zacatepec, Toluca vs Atlante, León vs Querétaro y Santos vs Necaxa.

Trascendió también que la Jornada 10 de la Liga Bancomer MX y la Jornada 9 de la Liga MX Femenil podrían sufrir reprogramaciones debido a los daños que algunos inmuebles podrían presentar.