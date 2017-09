Roberto Hernández: "La entrega del equipo fue extraordinaria"

(Foto: Sebastián Espino | VAVEL México)

Después de la victoria ante Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2017, Roberto Hernández, director técnico de Monarcas Morelia, resaltó la entrega que los jugadores tuvieron en el terreno de juego en un partido fundamental para ellos en el que el triunfo era necesario debido a la mala racha a la que se habían enfrentado.

"La entrega los 90 minutos, el equipo hace un equipo extraordinario, tan así que algunos jugadores salen agotados y así debe de ser, un jugador no puede salir fresco de un partido de futbol y después el equipo mostró una personalidad diferente y un deseo de jugar y eso al final se refleja en el marcador afortunadamente".

"Ganar es ganar y de alguna manera algunas veces se hace de una forma o incluso perdiendo la forma cuando un equipo la tiene, hoy era así para nosotros era ganar como fuera y me quedó con eso, la entrega y la intención de jugar, hacen un esfuerzo extraordinario jugando al futbol, sin tirar la pelota sin ton ni son".

Estos 3 puntos son un respiro para la estratega ya que a pesar de haber tenido encuentros en los que se mostraban superiores a sus rivales no podían obtener los resultados deseados.

"Es un respiro, sabíamos que hoy teníamos que ganar sí o sí, el equipo lo entendió bien, anteriormente había partidos en los que habíamos hecho buenos juegos pero el resultado no nos acompañaba, también hicimos juegos malos y el resultado negativo si nos acompañaba. Hoy con lo demostrado en la cancha nos alcanza para ganar y nos viene bien pero esto ya es historia y hay que pensar en el siguiente partido que es demasiado rapido".

Hernández reiteró el momento anímico por el que pasa el equipo pues no se ha podido dejar atrás completamente la situación que vivieron el torneo pasado para lograr la permanencia en el máximo circuito del futbol.

"Yo he hablado mucho del aspecto emocional, nuestro equipo sufrió mucho por el descenso, estabamos con una loza pesada y hoy aún pagamos el precio de ese punto tan alto en el estado anímico, por eso ganar nos puede estabilizar un poco para el resto del torneo".

Para concluir, el estratega comentó que el árbitro se mostró con un desequilibrio emocional al finalizar el encuentro pues externó su molestia por el resultado del encuentro, además los jugadores rojiamarillos resaltaron que durante el encuentro recibieron distintas burlas por parte del silbante.

"Al final del juego me acerco al arbitro y le preguntó que porque 5 minutos y me contestó de una manera muy molesto; el árbitro debe estar estable, es una responsabilidad muy grande. Cuando llegó al vestido mis jugadores me dicen que se estuvo burlando de ellos, de sus apodos, que amenazaba con echarlos del juego y eso no se vale, creo que todos los equipos nos jugamos muchos, creo que los árbitros deben tener más equilibro para saber manejar los partidos".