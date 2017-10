Jorge Villalpando: "Regalamos 45 minutos y nos costó el partido"

Google Plus

Jorge Villalpando, portero de Lobos BUAP, manifestó su sentir luego de la derrota ante León, donde mencionó que el equipo se fue "caliente" y que no jugaron con el verdadero estilo de juego que los caracteriza:

"Regalamos 45 minutos, no estuvimos de acuerdo al plan y esto nos costó el partido. Nos salimos de nuestro estilo y no fuimos inteligentes ya que era la oportunidad para despuntar en casa luego de haber conseguido dos victorias como visitante y no supimos aprovecharla", mencionó.

Villalpando recalcó que deben seguir trabajando con la finalidad de dejar ir puntos que son de vital importancia, más cuando se está jugando algo tan importante como lo es la permanencia en primera división.

La última victoria como local de Lobos BUAP fue en la fecha 3 ante Pachuca, situación que es "alarmante" para Villalpando, por lo cual harán una autocrítica:

"En el primer tiempo no tuvimos reacción alguna, y no fuimos fieles a nuestro estilo. Como debemos jugar es como en realidad disputamos el segundo tiempo, arriesgando de más, lamentablemente no pudimos anotar y regresar de un resultado adverso".

Tras la fecha FIFA de esta semana, el veterano arquero de la 'Jauría' recalcó que les servirá para poder recuperarse en lo anímico, en lo físico y en lo mental:

"Hay que trabajar el doble y viene un partido importantísimo para nosotros; este equipo puede dar para muchos más. Nosotros estando concentrados no hay equipo que nos pueda ganar", finalizó.