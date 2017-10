Carlos Morales: "Hemos dejado ir puntos importantes en casa"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña l VAVEL)

Luego de la derrota por marcador 0-3 ante la escuadra de León, Lobos BUAP alargó su crisis como local y perdió la oportunidad de sumar puntos importantísimos en casa. Es así que el mediocampista, Carlos Adrián Morales, expresó su sentir una vez terminado el encuentro:

"Tenemos un mal sabor de boca, nos ha costado demasiado ganar en casa y es necesario hacer un análisis profundo de lo bueno y lo malo que hemos hecho el día de hoy y es nuestra obligación seguir trabajando", expresó.

En cuanto a las razones por las cuales a la 'Jauría' les ha costado en demasía sacar puntos cuando son anfitriones, Morales afirmó que han sido producto de unos primeros tiempos donde han tenido más complicaciones en su accionar y se han dejado de hacer cosas que ven durante los entrenamientos en la semana.

En cuanto a la ausencia de Julián Quiñones, Morales Higuera recalcó que: "cada quien podrá tener una opinión distinta; hoy nos tocó sufrir demasiado por tener opciones de gol, pero en el partido del martes ante Chivas no. No creo que alguien o Julián seamos indispensables en este equipo, pero hoy simplemente perdimos porque no supimos manejar un juego", mencionó.

Por último, hizo hincapié sobre los próximos partidos vs Toluca y Cruz Azul y mencionó la confianza que hay en los jugadores y cuerpo técnico de reivindicarse en el actual torneo:

"Son partidos complicados y tenemos que trabajar día a día y manejar el partido con los jugadores que estemos disponibles. Sé que a base del trabajo en equipo y la unión que tenemos en el vestidor vamos a sacar esto adelante".