Rafael Puente: "Entrenar a mi equipo día a día es un privilegio "

(Foto: Rodrigo Peña)

La tarde del 26 de septiembre, Lobos visitó la cancha del conjunto de las chivas, encuentro en el cual los licántropos consiguieron el triunfo con el marcador final 2-1 a lo que el director técnico declaró que por momentos el juego se tornó difícil, sin embargo lograron el objetivo.

“En una cancha difícil, la del vigente campeón, con una capacidad de chivas de acción asombrosa, en el segundo tiempo y tras los ajustes de Matías nos dominaron hasta un movimiento que hicimos y a mi entender el partido se emparejó y pintaba para ser un empate y después un soberbio gol, no hay mejor forma de rubricar un triunfo en una cancha tan importante como esta y con un rival de tanta jerarquía con un gol como el de hoy”.

Para el segundo tiempo, el equipo rojiblanco replanteó dando la señal de querer jugarse el todo por el todo para ir por la victoria, sin embargo en ese lapso de tiempo Javier ‘Maza’ Rodríguez creo una jugada de peligro para alcanzar los objetivos del rival : “Hay que darle mérito al rival, ya que ajusta de manera correcta y altera su estructura con su dibujo táctico y nos empezó a complicar con la amplitud y profundidad y nos costó mucho trabajo tener el balón, después que encontramos la posibilidad de retener el balón se dio una jugada del Maza muy interesante y termina definiendo cruzado y en ese momento del partido estaba para cualquier parte, la realidad es que ellos eran superiores y se debe mucho a la capacidad que tiene el rival y que poco a poco va rencontrando su plantel óptimo y que le permite competir mejor”.

El timonel del conjunto poblano dijo que a pesar de los ajustes que se han sufrido, lo mejor que puede hacer el plantel es continuar con la filosofía planteada para conseguir logros como el de la jornada 11 que definitivamente son un amento anímico y en la confianza.

“Estamos convencidos de que la mejor forma de acceder a los objetivos que nos trazamos es siempre estar en cualquier cancha respetando nuestra filosofía y evidentemente un triunfo como este te provee de mucha fortaleza en lo anímico, hemos tenido muchas complicaciones para tener el plantel completo, hoy nos vemos obligados a hacer dos cambios por lesión, que es evidente que te termina mermando de alguna forma ya que se tiene un plan y se tienen que ajustar ciertos puestos”.

Amaury Escoto cerró el partido de una manera mágica, por lo que Rafa Puente Jr. Mencionó que Escoto es un jugador que trabaja, practica y por lo tanto tiene facilidad para remates de este tipo.

“Lo vi perfilarse para animarse a rematar, es alguien que lo practica, tiene muy buen control, recuerdan el gol que hizo para el ascenso en dos por dos con una soberbia bolea, tiene mucha facilidad para ese tipo de remates y después en el momento en el que hizo el gol lo primero que pensé fue en meterme en la cancha, pero evidentemente no lo hice para no irrumpir el reglamento pero me llenó de alegría, satisfacción y mucho gusto por ellos porque es un justo premio a como se entregan, lo digo con mucho orgullo, entrenar a mi equipo día a día es un privilegio porque se entregan y compiten con absoluta lealtad”.

Con respecto a los sentimientos encontrados que pudo haber experimentado en éste duelo, afirmó que a pesar de lo que representan las Chivas para él, el pertenecer a los Lobos BUAP es estar viviendo un sueño: “Estoy viviendo un sueño del cual nunca quiero despertar y estoy convenció que no despertar de éste sólo me lo va a permitir el trabajar todos los días y aprender constantemente; apelar a la honestidad, al trabajo del equipo y al entender que éste es un deporte de conjunto y en la medida que trabajemos de manera solidaria todos los días, que seamos capaces de anteponer los intereses colectivos por encima de los individuales, las posibilidades de trascender en un deporte como este considerablemente crece”.

Rafael Puente concluyó diciendo que a pesar de los malos números en cuanto a su solidez en la defensa, aclaró que lo que realmente tiene privilegio durante los 90 minutos de juego, es el ataque: “Yo sigo pensando que si bien los números son fríos y contundentes se podría claramente indicar que no somos un equipo sólido en defensa, sigo pensando que gran parte de los goles que nos hacen, lo mandan de distracción, entonces apelamos a la concentración máxima; la realidad es que encontrar goles que no hayan marcado donde estemos mal parados, si los hay, por supuesto pero son los menos, es decir, son más aciertos del rival, nosotros privilegiamos el ataque”.