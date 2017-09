Amaury Escoto, contento tras darle el triunfo a Lobos BUAP

Google Plus

La noche de este martes, Lobos BUAP visitó a Chivas en duelo correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura 2017; el cuadro licántropo terminó llevándose la victoria con un marcador dos a uno, gracias a la anotación de chilena de Amaury Escoto.

Al culminar el cotejo, el delantero y autor del espectacular gol de la Jauría, se dio tiempo para relatar su sentir con respecto a la anotación.

"La agarra el 'Negro', me tira un pase y sin pensarlo la agarro. Desde que el balón venía en el aire, no lo pensé dos veces y así como le di de chilena, no tenía otra opción más que eso".

Asimismo, Escoto Ruíz aseguró que la anotación ante Chivas ha sido el mejor gol que ha anotado en su carrera y confía en que tome mayor valía con el paso del tiempo.

"Me ha tocado hacer lindos goles, sin duda este es el mejor de mi carrera y por lo que significa espero que este gol al final del torneo implique la salvación para nosotros".

Por segundo partido consecutivo, el camisa '7' de la Jauría ha sido el encargado de anotar el gol del triunfo (ante Veracruz y Chivas, respectivamente), situación que lo tiene más que satisfecho.

"Estoy contento por anotar, por aportar con goles a mi equipo y porque sirven para llevarnos tres puntos fuera de casa".

Finalmente, consciente de que el próximo sábado disputarán una final más ante León, apuntó: "Ya hay que dar vuelta a la página, agradecer a Dios y trabajar en lo que se viene".