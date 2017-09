Rafael Puente: "El partido contra Chivas será el más atractivo de la jornada"

Google Plus

(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)

Para la jornada 11 de la Liga MX, Lobos BUAP se medirá ante el conjunto de las Chivas en el Omnilife, y al terminar su sesión de preparación para el encuentro, Rafael Puente declaró que a pesar de la tragedia que sacudió a nuestro país confía en que saldrá adelante, mientras ellos se encargarán de enfocarse en el partido para conseguir la victoria.

"Sin duda evidentemente sacudidos por esta noticia, privilegiado en que nuestro país esté firme y fuerte y sepa levantarse y al final dicen por ahí que el show debe seguir entonces estamos enfocados en una visita complicada contra un rival que a mi entender está obligado a ganar, de no hacerlo difícilmente podrá acceder a la liguilla, es así como lo expresa su técnico, entonces será un partido muy atractivo de ida y vuelta donde los más beneficiados serán los aficionados ya que saben cuál es nuestra propuesta, saben como iremos a plantear el juego valientes, atrevidos y buscando el arco rival y chivas lo hará de igual forma".

Para el técnico de los Lobos BUAP, el partido que enfrentarán el próximo martes 26 de septiembre deberá ser uno de los partidos más atractivos de la jornada debido a la calidad futbolística de ambos equipos: "Es el ingrediente perfecto para que ese partido a mi entender sea etiquetado o deba ser etiquetado como uno de los más atractivos de la jornada, ya respetaré el punto de vista de cada quien y a mi entender así lo es por la propuesta de ambos equipos porque habrá actividad seguramente en las dos áreas y será un partido de ida y vuelta".

El timonel del conjunto universitario expresé que todas las cualidades y virtudes que tiene el equipo, son factores determinantes para poner el juego a su favor y de esta forma conseguir los puntos en su calidad de visitante.

"Lobos, como siempre lo he expresado, el trabajo en equipo, el atrevimiento, la valentía, la solidaridad, la amplitud, la profundidad van ofensivas que nos distinguen, me da la impresión de que ofensiva cada vez nos vemos mejor, somos un equipo que va adquiriendo solidez ofensiva y en el caso de Chivas la dinámica principal, una de sus virtudes es un equipo que también apuesta por hacer amplia la cancha, por presionar alto al rival, por no dejarlo jugar con comodidad, por tener la pelota y creo que los dos tendremos el objetivo primario de quitarle el balón al rival y de adueñarnos de éste, en la medida del que sea capaz de defender la posición del balón, seguramente será más capaz de imponer su juego y por ende podrá inclinar la balanza hacia su favor con las posibilidades de ganar el juego".

Finalmente, Rafa Puente Jr. aseguró que es importante que en estos momentos y más que nunca todos los mexicanos se mantengan unidos y haciendo hincapié en lo deportivo dijo que deben tener certeza en que los Lobos serán dignos representantes del fútbol mexicano.

"Lo más importante y lo primero es que hoy más que nunca estén unidos y solidarios con nuestro país que nos necesita y con respecto a lo deportivo que tengan la certeza y la garantía de que su equipo los representará dignamente dentro de una cancha difícil, en la del campeón actual en el fútbol mexicano".